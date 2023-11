Festlich geschmückt steht der stattliche Christbaum im Foyer des Haus am Teuringer. Weihnachten ist das Fest, an dem die Herzen geöffnet und die Liebsten mit Geschenken bedacht werden.

Wer erinnert sich nicht voller Freude an die Wunschzettel aus der eigenen Kindheit und den Jubel, wenn so ein Herzenswunsch dann am Heiligen Abend tatsächlich in Erfüllung ging?

Mit 48 Wunschzetteln haben Monika Bucher, Ramona Hebold, Renate Hold und Sabine Mohr von der Gruppe „Teuringer für Teuringer“ der Bürgerstiftung Oberteuringen zusammen mit Annika Taube vom Büro für Gemeinwesenarbeit die prächtige Nordmanntanne dekoriert.

Das wünschen sich die Kinder

Jeder dieser Wunschzettel enthält den Herzenswunsch eines Kindes oder Jugendlichen aus Oberteuringen, den die Familie aus finanziellen Gründen nicht erfüllen kann. Günstige Sneaker, weiß oder schwarz, Größe 37, wünscht sich da ein Neunjähriger. Eine Sechzehnjährige möchte gerne einen Gutschein für die Überlinger Therme, „weil’s dort so tolle Rutschen gibt.“ Ein Vierzehnjähriger würde sich gerne selbst in der Buchhandlung ein Buch kaufen und wünscht sich dazu einen Gutschein.

Voriges Jahr hat die Aktion zum ersten Mal stattgefunden und war ein voller Erfolg. Die Wunschzettel waren bereits nach wenigen Tagen vom Baum gepflückt.

Bis 8. Dezember soll es möglich sein, während der Öffnungszeiten im Haus am Teuringer einen oder mehrere Wunschzettel abzunehmen, dann das Gewünschte im Wert von 25 bis 30 Euro zu kaufen und als Geschenk verpackt beim Büro für Gemeinwesenarbeit abzugeben.

Wer keinen Wunschzettel mehr ergattert oder aus anderen Gründen lieber Geld spendet, kann seine gute Tat in die Spendenkasse bei Annika Taube und Lara Volk leisten.

Verein unterstützt Menschen aus der Gemeinde

Teuringer für Teuringer unterstützen damit Menschen aus der Gemeinde, die in finanzielle Not geraten sind unbürokratisch mit Einmalhilfen. Die Initiatorinnen wissen, dass die Geschenke nicht nur den Beschenkten Freude machen. Oft werden persönliche Begleitbriefe beigelegt, die zum Ausdruck bringen, dass jemand wahrgenommen wird und willkommen ist.

Auf diese Weise Gutes zu tun, ist für die Schenkenden gleichermaßen bereichernd und herzerwärmend. Mit der Barbie oder dem Fußball oder dem Kinderschlitten kann so auch ein wenig Einsamkeit gelindert und Hoffnung geschenkt werden.

Wer Fragen hat, kann sich am Annika Taube und Lara Volk im Büro für Gemeinwesenarbeit wenden unter Telefon 07546/29965.