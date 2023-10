Vortrag zu Fluchtursachen aus (West)afrika

Was treibt Menschen aus (West)Afrika zur Flucht und was hat die Politik der EU damit zu tun? Mit dieser Thematik beschäftigt sich ein Vortrag von Kafalo Sékongo am Montag, 23. Oktober, um 19 Uhr im Gemeinschaftsraum 1, Bachäckerstraße 7 in Oberteuringen.

Rund zehn Prozent der Asylantragsteller in Deutschland kamen im Jahr 2018 aus einem westafrikanischen Land. Bei der Frage nach den Fluchtursachen dieser Menschen hat sich die Rhetorik eingebürgert, diese Menschen als „Wirtschaftsflüchtlinge“ zu bezeichnen und ihnen dadurch das Recht auf einen Flüchtlingsstatus abzusprechen. Im öffentlichen Diskurs werden zugleich oft ausschließlich afrikanische Regierungen dafür verantwortlich gemacht, dass Menschen den afrikanischen Kontinent verlassen.

Viele der Fluchtursachen hängen konkret mit häufig nach wie vor ausbeuterischen Strukturen zusammen, die ihren Anfang in der Kolonialzeit nahmen, sowie mit der aktuellen Wirtschafts- und Außenpolitik der Europäischen Union. Am konkreten Beispiel von Westafrika (Elfenbeinküste, Burkina Faso, Nigeria etc.) wird Kafalo Sékongo (EPiZ-Reutlingen), jenseits der Stereotype die Zusammenhänge zwischen Fluchtursachen und europäischer Verantwortung herstellen. Der Eintritt ist frei.