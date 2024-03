US-Südstaatenmusikabend in Oberteuringer Mühle

Nicht, wie im Programmheft angegeben, am Samstag 16. März, sondern bereits einen Tag zuvor am Freitag, 15. März, wird Zydeco Annie zusammen mit den Swamp Cats in der Oberteuringer Mühle einen Musikabend mit Zydeco und Cajun Musik aus den Südstaaten der USA geben. Beginn ist um 20 Uhr, die Abendkasse ist ab 18.45 Uhr telefonisch unter 07546-29957 erreichbar.

Präsentiert werden laut Ankündigung des Veranstalters eigene Lieder im Stil von Cajun, Zydeco, Blues und Voodoo-Balladen, garniert mit humorvollen Anekdoten. Anja Baldauf wird an dem Abend mit ihrem Akkordeon und ihrer ausdrucksstarken Stimme Geschichten zu erzählen. Frederic Berger liefert die Texte dazu. Und Simon Seeleuther, Dennis Wendel sowie Stefan Baldauf ergänzen die Swamp Cats.

Der Kartenvorverkauf läuft über das Rathaus Oberteuringen, Telefon 07564/29922, sowie die ortsansässige Raiffeisenbankfiliale. Online gibt es Tickets unter www.muehle-ot.de/Reservierungen