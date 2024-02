Tobias Gnackes Mix aus Comedy und Kabarett

In der Oberteuringer Mühle erwartet die Zuschauer am Samstag, 2. März, um 20 Uhr die ein mitreißender Abend. Dann paräsentiert Tobias Gnacke rasante Parodien von Heino bis Tina Turner, faszinierende Bauchrednerkunst und humorvolle Einblicke in das Leben eines Mannes und Vaters, ein Mix aus Comedy und Kabarett, eine temperamentvolle Show aus Entertainment und Varieté.

Karten gibt es im Vorverkauf im Rathaus Oberteuringen, Telefon 07546/29922, bei der Raiffeisenbank Oberteuringen, im Internet unter www.muehle-ot.de/reservierungen oder ab 18.45 Uhr an der Abendkasse(Telefon 07546/29957).