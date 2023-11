Ein Gartenhaus auf dem Dach einer Penthousewohnung sorgt gerade für reichlich Aufregung in Oberteuringen. Wenn es für den Bauherrn nicht bitterer Ernst wäre, könnte man es für ein bizarres Bühnenstück halten, das gerade in der Rotachgemeinde aufgeführt wird. Neben dem Baurechtsamt in Markdorf hat seit Dienstagabend auch der Gemeinderat eine tragende Rolle.

„Ich hätte das Gartenhaus nie auf die Dachterrasse gestellt, wenn ich die Genehmigung nicht gehabt hätte“, sagt Markus Knisel. Der 54-Jährige ist in Oberteuringen bekannt wie ein bunter Hund. Knisel ist Diplombetriebswirt und selbst als Unternehmer in der Immobilienbranche tätig. Das Mehrfamilienhaus in der Bachäckerstraße, in dem er jetzt die Dachgeschosswohnung nutzt, hat er selbst als Bauträger realisiert. Er ist verwurzelt in Oberteuringen, engagiert sich ehrenamtlich als Vorstand der Tennisabteilung des SV Oberteuringen.

Genehmigung zunächst nicht nötig

Nach Anfrage beim zuständigen Baurechtsamt in Markdorf bekommt Knisel zunächst mündlich und Anfang 2022 auch schriftlich per E-Mail mitgeteilt, dass er ein Gartenhaus auf seiner Dachterrasse unter bestimmten Voraussetzungen ohne Verfahren aufstellen darf. Das heißt, er muss dafür keine Genehmigung seitens der Behörde einholen.

Im Bebauungsplan wäre laut Gemeindeverwaltung in dem Gebiet nur eine maximale Höhe von zehn Metern zulässig. Das Wohngebäude von Knisel ist bereits 9,8 Meter hoch. Somit wäre eine sogenannte Befreiung nötig. Nach der ersten Darstellung des Baurechtsamtes fällt das Gartenhaus aber eben nicht darunter, was man Verfahrensfreiheit nennt. Wenn es nicht fest mit dem Dach des Hauses verbunden ist und eine bestimmte Größe (39,8 Kubikmeter) nicht überschreitet.

Hochwertiges Gartenhaus aufgestellt

Knisel hält sich an die Vorgaben und baut ein sehr hochwertiges Gartenhaus auf die Terrasse. Es kostet ihn laut eigenen Angaben einen hohen fünfstelligen bis niedrigen sechsstelligen Betrag. Dann ändert die Behörde ihre Sicht. Die Bestätigung sei nicht mit dem Leiter des Baurechtsamtes abgestimmt gewesen, die Einschätzung des Sachbearbeiters wurde laut Verwaltung per E-Mail wieder zurückgezogen.

Kehrtwende im Amt

Zwar handle es sich bei dem Gartenhaus auf der Dachterrasse um einen verfahrensfreien Gebäudeteil. Aber auch verfahrensfreie Bauvorhaben müssten allen örtlichen Vorschriften genügen, heißt es jetzt. Womit die Zehn-Meter-Grenze wieder ins Spiel kommt. Das Baurechtsamt verlangt jetzt laut Gemeindeverwaltung, dass das Gartenhaus nur genehmigt werden kann, wenn der Gemeinderat von Oberteuringen hierzu eine Befreiung erteilt.

Gemeinderat lehnt ab

Knisel stellt deshalb den entsprechenden Befreiungsantrag bei der Gemeinde. Er bietet außerdem an, das Gartenhäuschen abzurücken vom jetzigen Standort, damit es von der Straße her nicht so gut sichtbar ist. Der Antrag wird am Dienstagabend vom Gemeinderat Oberteuringen bei einer Gegenstimme abgeschmettert.

Kein Präzedenzfall möglich

„Jeder kennt den Fall“, sagte Bürgermeister Ralf Meßmer, es hätten bereits Gespräche stattgefunden. Der Bürgermeister verweist zwar auf die Tatsache, dass man in dem Gebiet zumindest in der Praxis keinen Präzedenzfall schaffe mit einer Befreiung, weil keine weiteren Dachterrassen zugelassen seien.

Meßmer gibt aber auch gleich die Richtung vor. „Wie würden wir entscheiden, wenn nichts auf dem Dach wäre?“, fragt er, das müsse die Grundlage sein.

Gemeinderäte berufen sich auf Bebauungsplan

Sabine Müller (CDU) nimmt den Ball auf: Man habe 2015 den Bebauungsplan aufgestellt und damals keine Befreiungen zugelassen. Man könne jetzt nicht anfangen, diese zu machen, sondern müsse den rechtskräftigen Bebauungsplan sehen. Dass Knisel eine schriftliche Zusage gehabt hätte, „das liegt nicht in unserem Ermessen“. Sie empfahl ihm rechtliche Maßnahmen.

Birgit Locher (FW) schlug in dieselbe Kerbe. „Wir hätten sicher nicht zugestimmt“, sagt sie über das Gartenhaus, die Falschaussage des Baurechtsamtes sei bedauerlich, die Sache müsse rechtlich geprüft werden, Schadensersatz abgeklärt werden.

Gartenhaus oder Sauna?

„Wir alle machen uns die Entscheidung nicht leicht, aber es gibt einen rechtsgültigen Bebauungsplan“, sagte Günther Schnappauf (SPD), „wenn wir zustimmen, was gilt dann überhaupt noch?“ Schnappauf mutmaßte außerdem, es handle sich bei dem Aufbau gar nicht um ein Gartenhäuschen, sondern um eine Sauna. Das spiele in der Sache keine Rolle, sagte dazu Bürgermeister Meßmer.

„Wir reden hier nicht über einen halben Meter, das ist das Problem“, sagte Alexander Reuter (FDP). Auch auf den Ämtern säßen Menschen, die Fehler machten. „Lassen wir uns den Bebauungsplan aushebeln?“ Das sei die Frage, „ich tendiere dazu, die Befreiung nicht zu genehmigen, es gab Gründe, warum wir den Bebauungsplan so so gemacht haben.“

Auch Maximilian Eppler (CDU) sprach sich dagegen aus, das Gartenhäuschen nachträglich zu legalisieren und den Karren aus dem Dreck zu ziehen. „Aus der Verantwortung lass ich das Baurechtsamt nicht raus.“

Fritz für Kompromiss

Einzig Udo Fritz (FW) ergriff letztlich Partei für Knisel und sprach sich für den Kompromissvorschlag aus, das Häuschen zu versetzen. Man könne den Fall jetzt nicht auf Null drehen, „wir haben jetzt eine Historie“, sagte er, und: „wir brauchen das Baurechtsamt morgen und übermorgen auch noch.“

Fachliche Betrachtung?

Am Ende wurde der Antrag mit der Gegenstimme von Udo Fritz abgelehnt. „Ich hätte mir natürlich eine andere Entscheidung gewünscht“, sagte Knisel am Mittwoch der SZ. Die Sache sei zu wenig fachlich betrachtet worden. Dass man eben praktisch keinen Präzedenzfall schaffe und dass er angeboten hatte, das Gartenhaus abzurücken und nach Süden zu verschieben. Oberteuringen und das Baurechtsamt in Markdorf sitzen innerhalb des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) in einem Boot, meint er. Er hätte sich gewünscht, „dass nach einer gemeinsamen Lösung gesucht wird“.