Straßenbeleuchtung wird auf LED umgerüstet

Der Gemeinderat hat den Auftrag zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED an das Unternehmen Stadtwerk am See aus Friedrichshafen zum Angebotspreis von gut 250.000 Euro vergeben. Im Jahr 2021 hat der Gemeinderat die Umrüstung in zwei Bauabschnitten beschlossen. 2022 wurden im ersten Bauabschnitt 225 Leuchtpunkte umgerüstet, der zweite Abschnitt betrifft die übrigen 325 Leuchtpunkte in Oberteuringen sowie in den Teilorten Unterteuringen und Rammetshofen. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mit Mitteln aus dem Klima- und Transformationsfonds in Höhe von 53.068 Euro gefördert, auf die Zusage hat die Gemeinde ein Jahr gewartet.