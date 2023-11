Das Zustellfahrzeug eines Online-Bestelldienstes hat sich am frühen Donnerstagnachmittag, kurz vor 15 Uhr in Oberteuringen selbständig gemacht. Es rollte auf dem abschüssigen Habichtweg fahrerlos rückwärts. Dabei beschädigte es nach Auskunft der Polizei eine Platane, die samt Wurzelwerk aus dem Boden gerissen wurde, und prallte gegen ein Wohnhaus. Verletzt wurde niemand.

Ersten Erkenntnissen einer Polizeistreife zufolge stellte der 42 Jahre alte Fahrer den 3,5-Tonner ohne die Handbremse zu betätigen etwa 30 Meter von dem Haus entfernt ab und stieg aus.

Die Hauswand sowie ein Pfosten und mehrere Wände im Innenbereich wurden durch den Aufprall beschädigt. Die Hauseigentümerin, die sich zum Unfallzeitpunkt im Bereich des Eingangs befunden hatte, kam mit dem Schrecken davon. Das in Holzständerbauweise errichtete Haus, an dem ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden im niedrigen bis mittleren fünfstelligen Euro-Bereich entstanden sein dürfte, ist weiterhin bewohnbar. Der Sachschaden an dem 3,5-Tonner wird auf rund 5.000 Euro beziffert. Die Freiwillige Feuerwehr war ebenfalls am Unfallort im Einsatz.