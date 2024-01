„Sport ohne Grenzen“: Haltet uns auf dem Laufenden

Alexandra Krause und Ralf Meßmer berichten im Pressegespräch, dass die Resonanz auf die Angebote zunächst sehr zaghaft gewesen sei. Die Projektankündigung in der Schwäbischen Zeitung und vor allem die Europapark-Ankündigung im Gemeindeblatt hätten schließlich Interesse geweckt. Zudem sei es schwierig gewesen, die Informationen an weitere Jugendliche zu verteilen, da es aus Datenschutzgründen über die Schulen nicht möglich gewesen sei. Das Problem sei mittlerweile auch Kreisjugendreferentin Monika Thum bekannt, sagte Alexandra Krause.

Sehr gerne hätte „Schwäbische.de“ noch mehr dafür getan und über einzelne Events berichtet. Es ist wirklich etwas Besonderes, wenn junge Leute für Gleichaltrige so tolle Veranstaltungen gestalten, die noch dazu keine Teilnahmegebühren kosten - Europapark inklusive! Das machen wir sehr gerne publik! Doch dafür brauchen wir Informationen und müssen die Termine vorab kennen - nicht erst hinterher. Kleiner Tipp für nächstes Jahr: Bestimmt jemanden unter euch für Marketing und Pressearbeit, schickt Einladungen und Pressemitteilungen an [email protected] oder füttert unsere Storybox (https://www.schwaebische.de/meine-heimat). Das gilt selbstverständlich für alle, die so tolle Ideen umsetzen und Events auf die Beine stellen.