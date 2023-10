Sonnenstrom aus Behweiler

Der Gemeinderat von Oberteuringen hat entschieden, für welche Flächen Änderungen des Flächennutzungsplans beantragt werden, um sie zur Stromgewinnung durch Sonnenlicht zu nutzen. Fünf Anträge für Freiflächen-Photovoltaik und drei Anträge für Agri-Photovoltaikanlagen sind bei der Gemeindeverwaltung bis zum 8. September eingegangen, von denen einer zurückgezogen wurde und ein anderer keine Potenzialfläche betroffen hat.

Ein Auswertungsgremium aus Verwaltungsangestellten und Gemeinderäten hat über die Anträge beraten und sie nach im April dieses Jahrs festgelegten Leitlinien und Kriterien beurteilt. Der Gemeinderat hat nun entschieden, welchen Anträgen stattgegeben wird und ist dabei einstimmig den Vorschlägen des Auswahlgremiums gefolgt. Da Agri-PV-Anlagen gemäß den Leitlinien unbegrenzt zugelassen werden sollen, wurden die betreffenden Anträge alle positiv beschieden. Die größten Anlagen sollen im nördlich gelegenen Ortsteil Behweiler gebaut werden. Gut zwölf Hektar werden für Freiflächen-PV und knapp 14 Hektar für Agri-PV vorgesehen. In Richtung Behweiler liegt ein weiteres 1,6 Hektar großes Grundstück, auf dem ebenfalls eine Freiflächen-PV-Anlage entstehen soll. Keine Erlaubnis des Gemeinderats war für eine zwei Hektar große Fläche an der Lohmener Straße nötig, auf der Agri-PV geplant ist, da sie mit weniger als 2,5 Hektar baurechtlich privilegiert ist und demzufolge weder der Flächennutzungsplan geändert, noch ein Bebauungsplan erstellt werden muss. Zwei weitere Anträge auf Freiflächen-PV über rund fünf und knapp acht Hektar wurden abgelehnt. Die Gründe wurden nicht bekannt gegeben, lediglich die Gesamtpunktzahl der jeweiligen Anträge ist verfügbar.

Bis 2030 sollen mindestens 80 Prozent des Stromverbrauchs in Deutschland aus erneuerbaren Energien stammen. Die Region Bodensee-Oberschwaben hat das Ziel, zwei Prozent der Landesfläche zur Energiegewinnung aus Wind (1,8 Prozent) und Sonne (0,2 Prozent) zu nutzen. Die Gemeinde Oberteuringen strebt an, im Jahr 2040 hinsichtlich der Stromproduktion autark zu sein. In der Gemeinde wurden keine Potenzialflächen für Windräder festgestellt. Die Potenzialflächen für Strom aus Sonnenenergie betragen 950 Hektar. Die Gesamtfläche der Gemeinde beträgt 2007 Hektar, davon sind 1431 Hektar Landwirtschaftsfläche. Oberteuringen rechnet mit einem Strombedarf von 45,5 Millionen Kilowattstunden (kWh) im Jahr 2040. Es wird geschätzt, dass bis dahin 7,5 Millionen kWh aus Aufdachanlagen stammen werden. Die Gemeinde plant den Ausbau in zwei Stufen. Die erste Stufe mit 23,5 Millionen kWh soll 2028 erreicht werden. 1,44 Millionen kWh sollen bis dahin von Dächern kommen, 13,2 Millionen kWh von Freiflächenanlagen und 8,8 Millionen kWh aus Agri-PV-Anlagen. Der aktuell getroffene Beschluss avisiert das Ziel bis 2028. In fünf Jahren soll die zweite Stufe bis 2040 geplant werden.