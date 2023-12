Rotachgemeinde erhöht Kulturförderung

Das Kulturhaus „Mühle“ in Oberteuringen erhält ab dem kommenden Jahr 12.000 Euro kommunale Förderung. Dieses Jahr gleicht die Gemeinde zusätzlich zu den bislang jährlich bezahlten 10.000 Euro das Defizit des Vereins in Höhe von 5000 Euro aus.

Durch Corona konnten keine Überschüsse wie in Vorjahren erzielt werden. Auf der Grundlage kommunaler Zuschüsse ist eine Förderung des Landes Baden-Württemberg in Höhe von weiteren 50 Prozent möglich. Kämmerer Hansjörg Langegger ist zugleich Kassier des Kulturvereins. Er legte die Situation dar und berichtete, dass die Zuschauerzahlen wieder zugenommen hätten. Die Gemeinderäte lobten die Arbeit des Vereins ebenso wie das Management und die Arbeit der Ehrenamtlichen in Programmplanung, Organisation und Bewirtung. Gleichzeitig wurde hervorgehoben, dass der Verein anstreben solle, mit den 12.000 Euro künftig auszukommen (Birgit Locher, Freie Wähler) und die Mühle optimal zu bewirtschaften (Max Eppler, CDU).

Langegger erinnerte daran, dass Kultur immer auf Zuschüsse angewiesen sei. „Man kann nicht vorhersehen, wie der Zuspruch ist.“ Udo Fritz (Freie Wähler) ging einen Schritt weiter. Er sieht die Ausgaben als günstige Werbung: „Die Arbeit des Kulturvereins Oberteuringen ist eine unglaublich gute Werbung für unseren Ort seit Jahrzehnten! Das Geld ist gut investiert.“ Günther Schnappauf (SPD) fügte seinen persönlichen Dank an alle Ehrenamtlichen an. Sabine Müller (CDU) schloss sich an und bekräftigte: „Das ist ein gutes Team.“