In der Oberteuringer Causa „Dachterrasse“ sind die Fronten zunehmend verhärtet: Bauherr Andreas Knisel sieht sich aufgrund eines Schriftstücks weiter im Recht, was ein auf seiner Penthouse-Dachterrasse aufgestelltes Gartenhäuschen betrifft. Der Leiter des Baurechtsamtes spricht dagegen von einem „formell und materiell rechtswidrigen“ Zustand und deutet eine „Rückbauverfügung“ an.

Der Oberteuringer Diplombetriebswirt und Unternehmer Andreas Knisel (54) hatte sich Anfang 2022 ein Gartenhaus auf seine Dachterrasse in der Bachäckerstraße gebaut, nachdem er vom zuständigen Baurechtsamt in Markdorf zunächst mündlich und dann per E-Mail mitgeteilt bekam, dass er das unter bestimmten Voraussetzungen ohne Bauantrag machen darf.

Das Baurechtsamt hatte seine Sicht dann aber wieder geändert und gefordert, dass der Oberteuringer Gemeinderat nachträglich eine Befreiung für das Gartenhaus erteilen muss. Laut Bebauungsplan wäre in dem Gebiet nur eine maximale Gebäudehöhe von zehn Metern zulässig. Das Wohngebäude von Knisel ist (ohne Gartenhaus) 9,80 Meter hoch. Der Gemeinderat hatte den Befreiungsantrag bei einer Gegenstimme abgeschmettert.

Amt bedauert Fehleinschätzung

Wie konnte es zu dem Fehler im Baurechtsamt kommen? Der Baukontrolleur der Baurechtsbehörde habe dem Bauherrn im Januar 2022 per Mail mitgeteilt, „dass der Bau eines Gartenhauses auf der Dachterrasse verfahrensfrei sei, da es sich um eine Nebenanlage mit einem umbauten Raum von unter 40 Kubikmeter handle“, bestätigt der Leiter des Baurechtsamtes, Dominic Warken, auf Anfrage.

Und: „Dabei handelte es sich leider um eine Fehleinschätzung, die nach Abstimmung innerhalb der Baurechtsbehörde bereits einen Tag später wieder zurückgenommen wurde.“ Knackpunkt war demnach, dass es sich bei dem Gartenhaus auf der Dachterrasse eben doch „um einen Bestandteil der Hauptanlage, also des gesamten Gebäudes, handelt“. Die Verfahrensfreiheit komme damit nicht in Betracht. „Es ist vielmehr eine Baugenehmigung erforderlich.“

Bebauungsplan muss eingehalten werden

Warken weist auf einen weiteren Punkt hin: Eine baurechtliche Verfahrensfreiheit bedeute nicht automatisch, dass das Vorhaben zulässig sei. Es müsse trotzdem „allen öffentlich-rechtlichen Vorschriften, etwa den Vorgaben des Bebauungsplans“, entsprechen.

Das Gartenhaus ist sowohl formell als auch materiell rechtswidrig. Dominic Warken

Das heißt, selbst wenn das Gartenhaus ohne Baugenehmigung hätte aufgestellt werden dürfen, hätte die Maximalhöhe von zehn Metern eingehalten müssen. Warken meint weiter, dass der Bauherr diese Tatsache bereits aus einer Nachricht der Gemeinde vom Januar 2022 herauslesen hätte können. Schon damals habe die Gemeinde das Vorhaben kritisch beurteilt.

Anonyme Anzeige

Warken bestätigt, dass das Thema seit Januar 2022 immer wieder zwischen der Baurechtsbehörde und dem Bauherrn behandelt wurde. Auch, dass eine anonyme Anzeige bei der Baurechtsbehörde eingegangen sei.

Was den jetzigen Zustand der Situation betrifft, findet der Amtsleiter klare Worte: „Das Gartenhaus ist sowohl formell als auch materiell rechtswidrig.“ Formell, da es ohne die erforderliche Baugenehmigung aufgestellt worden sei und materiell, da es den öffentlich-rechtlichen Vorschriften widerspreche (Gebäudehöhe). Wegen der im Gemeinderat abgelehnten Befreiung könne nachträglich keine Baugenehmigung erteilt werden.

Gemeinderat lehnt ab

Der Gemeinderat folgte in der Debatte im Wesentlichen der vom Bürgermeister Ralf Meßmer vorgegebenen Richtung: den Fall so zu betrachten, als wäre noch keine Bebauung vorhanden. Wie würde man also entscheiden, wenn der Befreiungsantrag ganz normal im Vorfeld gestellt worden wäre?

Dann hätte man ihn sicher abgelehnt, da waren die Räte sich einig. Aber ist das die richtige Herangehensweise?, blieb als offene Frage.

Bürgermeister wünscht sich höhere Strafen

„Wir haben leider immer wieder mal mit Bauanträgen beziehungsweise Befreiungsanträgen zu tun, die erst nach Erstellung der baulichen Anlage gestellt werden“, sagt Ralf Meßmer auf Nachfrage. „Aus Sicht der Verwaltung und ich denke auch aus Sicht des Gemeinderates darf dadurch jedoch kein Vorteil entstehen. Ansonsten hätten wir nur noch mit nachträglichen Genehmigungen zu tun.“ Aus Sicht der Verwaltung würde man sich vielmehr höhere Strafen für das Bauen ohne Genehmigung wünschen, meint der Bürgermeister.

Er gibt aber auch zu: „In diesem Fall kommen unglückliche Umstände für den Bauherren zusammen“, dies habe jedoch mit der Entscheidung des Gemeinderates nichts zu tun. Grundsätzlich müsse sich ein Bauvorhaben an die Regelungen im Bebauungsplan halten, sagt auch Meßmer. „Dies gilt für alle Bauvorhaben, auch für verfahrensfreie Bauvorhaben.“ Ob der Bauherr in diesem Fall etwas falsch gemacht hat, möchte er auf Anfrage nicht beurteilen, dies werde das weitere Verfahren zeigen.

Rückbauverfügung wahrscheinlich

Die Baurechtsbehörde könne den Rückbau des Gartenhauses anordnen, meint Warken. Davor werde dem Bauherren nochmals die Gelegenheit gegeben, sich schriftlich zum Sachverhalt zu äußern. „Danach wird die Baurechtsbehörde entscheiden, ob eine Rückbauverfügung erlassen wird. Voraussichtlich wird dies der Fall sein“, eine konkrete und verbindliche Aussage dazu könne allerdings zum jetzigen Verfahrensstand noch nicht getroffen werden.

„Die Kosten für den Rückbau sind vollständig vom Bauherrn zu tragen, da er als sogenannter Zustandsstörer für den rechtswidrigen Zustand verantwortlich ist“, sagt Warken weiter.

Bauherr verweist auf Genehmigung

Bauherr Markus Knisel sieht sich dagegen weiter im Recht, da er das Gartenhaus erst nach der Zusage der Verfahrensfreiheit durch das Baurechtsamt aufgestellt habe. Dass er sich dennoch an eine Gebäudehöhe hätte halten müssen, sei ihm nicht klar gewesen. Schließlich sei von Beginn an auch eine (bauliche) Trennung von seiner Dachterrasse zu der seines Nachbarn auf dem Gebäude gestanden und die sei gleich hoch wie sein Gartenhaus.

Aber für ihn habe eben nur die Frage im Mittelpunkt gestanden, ob er ein Gartenhaus aufstellen darf oder nicht. Erst nach der Bestätigung des Baurechtsamtes, dass er es ohne Genehmigung aufstellen darf, habe er das hochwertige Gartenhaus auf die Terrasse gestellt. Es kostet ihn laut eigenen Angaben einen hohen fünfstelligen bis niedrigen sechsstelligen Betrag.

Vorschlag nicht berücksichtigt

Dass im Gemeinderat diese Vorgeschichte nicht berücksichtigt wurde, kann er nicht verstehen. In seinem Fall handle es sich eben nicht um eine nachträgliche Genehmigung. „Es war genehmigt, das ist mir wichtig“, sagt Knisel. Er kritisiert auch, dass sein Kompromissvorschlag nicht in Erwägung gezogen wurde, das Gartenhaus von der Straße abzurücken. Und dass es keine Rolle in der Diskussion spiele, dass in dem Gebiet keine weiteren Dachterrassen gebe, und somit kein Präzedenzfall entstehe.

Juristische Auseinandersetzung droht

Sollte es zu einer Rückbauverfügung seitens des Baurechtsamtes kommen, „würde ich so vorgehen, wie es mir der Gemeinderat geraten hat“, sagt Knisel. In der Debatte war mehrmals gesagt werden, die Sache solle juristisch geklärt werden. Bislang hat er vom Amt noch nichts gehört. Vor seinem Haus hat er jedoch nach der öffentlichen Berichterstattung „einen höheren Traffic“ festgestellt, wie er sagt. Er hätten einige wohl den Weg an seinem Haus vorbei beim Spaziergehen genommen. „Es war deutlich mehr los.“