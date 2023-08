Mit dem Bau der neuen Teuringer–Tal–Schule hat Oberteuringen gerade ein Großprojekt abgeschlossen. Die spannende Frage in der Rotachgemeinde ist jetzt, wie es mit dem zentral gelegenen alten Schulgelände weitergeht.

Bürgermeister Ralf Meßmer erklärt im Sommer–Interview mit Alexander Tutschner seine Pläne und äußerst sich zur Zukunft des Gasthauses Post.

Herr Meßmer, mit der neuen Teuringer–Tal–Schule hat Oberteuringen für 11,5 Millionen Euro einen beachtlichen Grundschulneubau realisiert. Sie hinterlassen damit als Bürgermeister Spuren in der Gemeinde …

Es ist ein Gemeinschaftsprojekt von vielen: Architekten, Fachingenieure, Lehrer, Gemeinderat, Mitarbeiter der Gemeinde, Eltern — alle haben ihren Teil beigetragen. Wir können stolz auf das Geleistete sein. Mich freut es besonders, dass uns ausschließlich positive Rückmeldungen erreichen. Angefangen vom Standort bis zu den Klassenzimmern, Mensa und der modernen, autarken Heizungstechnik mit Geothermie, das Feedback ist durchweg positiv.

Wie viele Kinder gehen hier zur Schule?

An Ostern sind wir mit rund 230 Schulkindern eingezogen. Wir werden voraussichtlich auch in den nächsten Jahren in etwa diese Schülerzahlen erreichen. Hinzu kommen noch die Kinder der Tannenhagschule, mit der wir ab dem nächsten Schuljahr kooperieren. Wir freuen uns mit allen Beteiligten, dass die vor 5 Jahren begonnene inklusive Beschulung nun in den neuen Räumen ihre Fortsetzung findet.

Wie geht es mit dem Gelände der alten Schule weiter?

Zunächst benötigen wir die alte Schule als Interimsquartier: Der katholische Kindergarten muss bekanntlich wegen eines Wasserschadens etwa für ein halbes bis dreiviertel Jahr Bauzeit saniert werden. Wir werden deshalb gegen Ende des Jahres mit diesem Kindergarten in die alte Schule umziehen.

Gibt es schon längerfristige Pläne?

Beim Thema alte Schule stellt sich für mich die Frage, ob es noch Pflichtaufgaben der Gemeinde gibt, bei deren Umsetzung das Gelände eine Rolle spielen könnte? Hier sehen wir aktuell keinen akuten Bedarf. Sollten wir noch weitere Kindergartenplätze benötigen, geht aktuell der Wunsch eher in Richtung eines Waldkindergartens. Das Thema Zusammenführung des Rathauses ist derzeit nicht drängend, eine Lösung könnte hier auch das leerstehende Mesnerhaus der katholischen Kirche sein.

Das zentral gelegene Grundstück der alten Schule ist ein Filetstück in Oberteuringen. Was damit passiert, ist noch völlig offen. (Foto: Alexander Tutschner )

Und wie steht es um das oft diskutierte Ärztehaus?

Vielleicht keine Pflichtaufgabe aber trotzdem eine Aufgabe die immer mehr die Kommunen beschäftigt, ist die ärztliche Versorgung einer Gemeinde. Durch die Lage auf einem Hügel erscheint das alte Schulgebäude jedoch nicht zwingend geeignet für ein Ärztehaus, zumal andere Standort hier auch in Frage kommen.

Also geht es eher in Richtung Gastronomie?

Ähnlich wie bei der Ärzteversorgung geht es den Kommunen auch mit den Gaststätten. Welche Rolle das alte Schulgelände spielen könnte, wäre zu prüfen. Wenn das Gelände für keine andere Nutzung benötigt wird, ist schlussendlich auch eine normale Wohnbebauung oder sozialer Wohnungsbau möglich.

Wir werden nichts übers Knie brechen, das Gelände kann auch mal ein paar Jahre so bleiben. Die Fläche ist so wertvoll, sie liegt so zentral, da lassen wir uns nicht unter Druck setzen. Ich wünsche mir hier in irgendeiner Form einen Mehrwert für unsere Bürgerinnen und Bürger.

Das Gemeindezentrum Post ist aktuell geschlossen, nachdem die Pächterin den Vertrag gekündigt hat. Es soll bald von einem Wirt nur zu Veranstaltungen bespielt werden. Können Sie schon einen Namen nennen?

Nein, wir sind hier noch dabei, das intern vorzubereiten und mit dem Gemeinderat abzustimmen. Es gibt Interessenten, aber noch keinen Vertrag. Klar ist, dass wir für die Veranstaltungen der Vereine und der Gemeinde dringend einen bewirteten Saal brauchen. Langfristig geht es dem Gemeinderat und der Verwaltung darum, wieder eine Gaststätte im Zentrum von Oberteuringen zu etablieren. Der Altbau macht uns jedoch zunehmend Probleme, bevor wir diese Räume wieder verpachten, wollen wir uns Gedanken über eine Gesamtkonzeption machen.

Dies ist auch der Grund, warum wir aktuell lediglich einen Wirt für den Saal suchen und keinen Pächter für eine Gastwirtschaft. Wir hoffen, dass es gelingt, in einem ersten Schritt den Saal wieder intensiver zu nutzen, neben den Gemeindeveranstaltungen könnte das Gemeindezentrum wieder mit mehr Events wie Hochzeiten, Kommunionen oder Weihnachtsfeiern genutzt werden. Wir wollen aber auch einen Wirt, der auf die Wünsche der Vereine eingeht und gemeinsam den Saal bespielen möchte. Wir sind gespannt, welches Konzept dem Gemeinderat vorgelegt wird.

Könnten alte Schule und Post zusammen überbaut werden, etwa als Hotel und Gastronomie?

Wir haben aktuell die einmalige Gelegenheit, dass sowohl der alte Schulstandort als auch die Gastwirtschaft frei sind. Voraussetzung für eine Gesamtkonzeption wäre allerdings, dass wir, wie bereits erwähnt, für das notwendige Ärztehaus einen anderen Standort finden. Ob es Sinn macht, die alte Schule und die Post zusammen zu überbauen, lass’ ich mal dahin gestellt.

Das Gemeindezentrum Post ist aktuell geschlossen. Ein Wirt soll künftig wenigstens den Saal bespielen. (Foto: Alexander Tutschner )

Die Kombination von Hotel, Gastronomie und Gemeindesaal ergeben interessante Möglichkeiten, welche von Fachleuten untersucht und beurteilt werden müssen. Schlussendlich benötigen wir einen Investor und einen Betreiber, die sich für eine solche Konzeption begeistern lassen. Die Gemeinde als Investor kann ich ausschließen, lediglich die Nutzung des Gemeindesaals ist für uns existenziell.

Stehen die Bauträger mittlerweile Schlange?

Nein (lacht). Das liegt zum einen an den aktuell schwierigen Rahmenbedingungen in der Baubranche mit hohen Baupreisen und gestiegenen Zinsen. Aber es liegt natürlich auch daran, dass wir konzeptionell noch lange nicht so weit sind. Stück für Stück werden wir die einzelnen Punkte abarbeiten. Aktuell sind wir in Vorbereitung für den Umzug des katholischen Kindergartens, auch über eine vorübergehende Nutzung des Nebengebäudes der alten Schule machen wir uns zur Zeit Gedanken.

Wir sind zum jetzigen Zeitpunkt noch offen für jede Idee, für jeden guten Einfall, der weitere Optionen aufzeigt. Wir sind da einfach noch ein gutes Stück weg von einer Entscheidung. Nochmal, wir haben keinen Zeitdruck, wir wollen eine richtige und vor allem gute Entscheidung treffen.

Oberteuringen will sich auf ein städtebauliches Förderprogramm für die Weiterentwicklung des Ortskerns bewerben. 3,6 Millionen Euro sollen beantragt werden, was passiert mit dem Geld?

Basis ist das Gemeindeentwicklungskonzept (GEP) und das gebietsbezogene integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (GISEK), welche wir in Oberteuringen jeweils mit Bürgerbeteiligungen erstellt haben. Als erstes konkretes Projekt steht die Umgestaltung und Sanierung des Franz–Roth–Platzes an. Wir wollen hier die Verkehrsführung verbessern, vor allem auch die Anfahrt zur neuen Schule, Stichwort Eltern–Taxis. Bei der dringend anstehenden Sanierung und Umgestaltung sollen möglichst viele Parkplätze erhalten bleiben und über Ladestationen für E–Autos und eine PV–Anlage nachgedacht werden.

Die Schulbusse sollen nach wie vor an der alten Schule halten und spielen bei dieser Planung keine Rolle. Weitere kommunale städtebauliche Projekte stehen wie bereits erwähnt beim alten Schulgelände, sowie bei der Post an. Des Weiteren sind Umbau und Sanierungsarbeiten am Rathaus notwendig, sowie die Weiternutzung des Mesnerhauses (Grunderwerb). Hinzu kommen Erschließungsmaßnahmen im Kernort und private Projekte, bei denen ein Sanierungsbedarf besteht.

Wie soll es in Sachen Wohnungsbau weitergehen?

Wir sind gemäß Regionalplan Siedlungsschwerpunkt und wollen in Oberteuringen in den nächsten Jahren wieder ein größeres Baugebiet entwickeln. Wir haben deshalb zwei Optionen für den Flächennutzungsplan beantragt: Oberteuringen West/Brahmsweg, hinter der BAG mit 2,39 Hektar Fläche und Oberteuringen West/ östlich der Raiffeisenstraße mit 1,93 Hektar. Wir sind mit den Eigentümern im Gespräch. Ob der Grunderwerb möglich ist, werden wir sehen. Bis tatsächlich gebaut wird, kann noch einige Zeit vergehen.

Ist Oberteuringen betroffen vom Thema Unwirksamkeit des Paragrafen 13b Baugesetzbuch (BauGB)?

Ja, wir haben die beiden Baugebiete Rebhuhnweg und Mohnweg im vereinfachten Verfahren nach 13b BauGB aufgestellt. Die Satzungsbeschlüsse wurden vor über einem Jahr gefasst, der Bebauungsplan ist somit rechtskräftig. Offen ist, was das neue Urteil für Baugebiete mit diesem Rechtsstand bedeutet. Nachdem die Baumaßnahmen für die Erschließung abgeschlossen und die ersten Häuser bereits im Bau sind, hoffe ich, dass einer weiteren Bebauung nichts im Wege steht, alles andere würde aus meiner Sicht auch keinen Sinn ergeben.

Es wird Aufgabe der Politik und der Ministerien in Berlin sein, für die Auswirkungen der Gerichtsentscheidung pragmatische Lösungen zu schaffen. Auch ein kleines Baugebiet in Rammetshofen wollten wir nach Paragraf 13b BauGB entwickeln. Dieses Verfahren werden wir voraussichtlich im regulären Verfahren fortführen. Das Verfahren wird dann deutlich mehr Zeit benötigen und höhere Kosten für die Änderung des Flächennutzungsplanes, den Umweltbericht und den naturschutzrechtlichen Ausgleich verursachen.

Wie sieht es aus mit Gewerbeflächen in Oberteuringen?

Für das neue Gewerbegebiet Bildeschle mit etwa zweieinhalb Hektar in Nachbarschaft zur Feuerwehr können sich Interessenten jetzt bei uns melden. Vor allem wollen wir örtlichen Betrieben die Möglichkeit zur Weiterentwicklung geben. Der Bedarf ist hoch, die Vorgespräche laufen.

Wie kommt der Breitbandausbau voran in der Gemeinde?

Wir sind hier als Mitglied im Zweckverband Breitband Bodensee sehr gut aufgestellt. Wir haben sowohl für die weißen als auch für die grauen Flecken die Förderzusagen erhalten. Aktuell sind verschiedene Bautrupps der ausführenden Firmen in der Gemeinde unterwegs um die weißen Flecken zu beseitigen. In Betrieb gehen die ersten Anschlüsse voraussichtlich Ende 2024.

Was sind die nächsten großen Projekte, die in Oberteuringen anstehen?

Neben dem Thema Kläranlage bzw. Anschluss an die Anlage der Stadt Friedrichshafen, ist das die Erweiterung des Feuerwehrhauses. Im nächsten Frühjahr wollen wir ausschreiben. Für rund vier Millionen Euro wird das Gebäude inklusive Grunderwerb und Außenanlagen vergrößert und dem Bedarf angepasst.

Wir brauchen mehr Platz für Rollcontainer, die im Zuge der Beschaffung des Gerätewagen–Transport gekauft wurden. Aber auch die Umkleidekabinen müssen vergrößert werden, da Frauen und Männer aktuell keine getrennten Umkleidebereiche haben und die Spinde nicht ausreichen. Sowohl für die Kinder– als auf für die Jugendfeuerwehr wird darüber hinaus mehr Platz benötigt.

Der Gemeinderat hat Regeln für das Errichten von Flächen–PV–Anlagen in Oberteuringen aufgestellt. Bewerben kann man sich bis September, wie ist die Rückmeldung?

Wir wissen, dass es Interessenten gibt, aktuell liegen jedoch noch keine Bewerbungen vor. Für eine Bewerbung müssen umfangreiche Unterlagen erstellt und eingereicht werden, hierzu gehört auch die Abfrage beim Netzbetreiber. Hier muss geklärt werden, ob an der jeweiligen Stelle eine Einspeisung ins Stromnetz, in der geplanten Menge, überhaupt möglich ist oder ob noch zusätzliche Um– und Ausbauarbeiten im Netz nötig werden.

Die Gemeinde hat ein Gutachten erstellen lassen, in dem untersucht wird, welche Flächen für Freiflächenanlagen besser geeignet sind und welche weniger. Ergänzend hierzu hat der Gemeinderat in seiner Klausurtagung einen Kriterienkatalog aufgestellt, anhand dessen wird ein Auswertungsgremium die eingehenden Bewerbungen bewerten.

Des Weiteren wurde vom Gemeinderat definiert, wieviel Fläche in Oberteuringen für Freiflächenphotovoltaikanlagen und für Agriphotovoltaikanlagen bis 2040 überhaupt überplant werden sollen. Ich bin gespannt, welche Bewerbungen wir erhalten werden und was die Auswertung ergibt.

Für die Zukunft der Kläranlage gibt es jetzt eine Grundsatzentscheidung des Gemeinderates: sie schließen an Friedrichshafen an. Warum geben Sie bei dem wichtigen Punkt die Selbstständigkeit auf?

Oberteuringen hat im Zuge der Gemeindereform in den 70er–Jahren großen Wert auf Selbstständigkeit gelegt. Für die Gemeinde war dieser Weg damals richtig und gut. Im Zuge des aktuellen Personalmangels und der Aufgabenvielfalt brauchen wir heute jedoch mehr denn je die Kooperation mit größeren Partnern, wie in diesem Fall Friedrichshafen.

Es gibt beim Thema Abwasser zu Recht extrem hohe Anforderungen, das gereinigte Abwasser fließt ja letztlich über die Rotach in den Bodensee, unseren wichtigsten Trinkwasserspeicher mit über vier Millionen Menschen, die versorgt werden. Wir haben da eine hohe Verantwortung.

Welche Rolle spielen die Kosten?

Nachdem die Kapazitätsgrenze der bestehenden Kläranlage erreicht wurde und nach 50 Jahren größere Sanierungsarbeiten anstehen, wurde in einem ersten Gutachten festgestellt, dass die Kosten für den Anschluss auf der einen oder eine Sanierung auf der anderen Seite fast identisch sind. Der Gemeinderat hat die Verwaltung darauf hin beauftragt, die Planungen mit den Fachingenieuren nochmals zu konkretisieren und mit der Stadt Friedrichshafen bezüglicher der finanziellen Beteiligung in die Abstimmung zu gehen.

Hier zeigte sich dann, dass sich die pauschalen Ansätze aus dem Gutachten deutlich zu Gunsten des Anschlusses an Friedrichshafen verschoben haben. Hinzu kommt, dass wir für den Anschluss nach Friedrichshafen eine Förderung vom Land in Höhe von 25 Prozent erhalten werden, während eine Sanierung der Bestandskläranlage in Unterteuringen ohne Zuschuss gebaut werden müsste. Daran kann man auch den klaren politischen Willen des Landes ablesen, der ganz deutlich in Richtung Zusammenschluss zielt.

Was hat den Ausschlag gegeben?

Entscheidend waren für den Gemeinderat am Ende aber nicht nur die finanziellen Faktoren, sondern vor allem auch die sogenannten „weichen“ Faktoren. Die immer schwieriger werdende Personalsituation und die weiter steigenden rechtliche Anforderungen stellen kleine Kläranlage vor immer größer werdende Probleme.

Die rechtlichen Vorgaben sind in diesem Bereich inzwischen so streng, dass der Spielraum für eigene Entscheidungen ohnehin verschwindend gering ist. Wir beauftragen die Stadt Friedrichshafen lediglich mit der Reinigung unseres Abwassers, die Kanäle verbleiben in der Zuständigkeit der Gemeinde und über die Gebühren wird nach wie vor der Gemeinderat in Oberteuringen selbst entscheiden.