Oberteuringer Liste nominiert Kandidaten für die Kreistagswahl 2024

Oberteuringens Bürgermeister Ralf Meßmer wird die Oberteuringer Liste bei der Kreistagswahl am 9. Juni anführen. Bei der Nominierungsversammlung im Hotel Obstgarten in Bitzenhofen führte Maximilian Eppler durch die Tagesordnung. Die Listenplätze eins bis acht wurden jeweils einstimmig gewählt.

Bei den Vorstellungen der Bewerberinnen und Bewerber wurde deutlich, mit welchem Ziel die Oberteuringer Liste wieder bei der Kreistagswahl antritt: Ein Vertreter aus Oberteuringen gehört in den Kreistag, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Kreistag regelt viele Dinge, die letztendlich auch die Gemeinde betreffen. Vom Breitbandausbau, über den Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs bis zu den Finanzen, wirken sich viele Themen auf die Region und am Ende auch auf die Gemeinde aus. Es ist deshalb wichtig, dass Oberteuringen eine starke Stimme im Kreistag hat. In der Vergangenheit war das nicht immer so, heißt es in der Mitteilung weiter.

Bürgermeister Ralf Meßmer betont jedoch, dass eine gewählte Kreisrätin oder ein gewählter Kreisrat immer den gesamten Bodenseekreis im Blick haben muss und sich über die Gemeindegrenzen hinaus für gute Lösungen einsetzt.

Ralf Meßmer, der im fünften Jahr Mitglied des Kreistages ist, arbeitet im Kreistag mit der Fraktion der Freien Wähler zusammen. Hier ist er Vertreter im Ausschuss für Finanzen, Verwaltung und Kultur, im Ausschuss für Soziales und Gesundheit und im Anlageausschusses. Bei der Oberteuringer Liste handelt es um eine parteiübergreifende Liste, an der sich nach eigener Aussage die örtliche CDU, die FDP und die Freien Wähler aus Oberteuringen beteiligen. Sie wurde bereits 2014 zur Kreistagswahl ins Leben gerufen.

Liste