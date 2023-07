Oberteuringer Jugendliche stellen „Sport ohne Grenzen“ vor

„Herzlich willkommen — was geht?“ steht über der Präsentation, die Jugendraumleiterin Alexandra Krause und fünf junge Erwachsene im Gemeinderat vorstellen. „Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit“ der Deutschen Kinder– und Jugendstiftung hat die beantragte Summe von 43.000 Euro bewilligt, mit denen sie Jugendlichen ab 14 Jahren über die Gemeindegrenze hinaus sportliche Angebote anbieten wollen, die sich diese finanziell nicht leisten können. „Sport ohne Grenzen“ nennen sie ihr Projekt.

Sportlich ist auch der Bewilligungszeitraum: Sie müssen das Geld bis Ende des Jahres ausgeben und dabei einige Vorgaben berücksichtigen. Von August bis Dezember stellen Muhammed Celik, Maik Michalik, Florian Krause, Lisa Schön und Sarah Gruschka diverse Angebote auf die Beine. Standup und Kajak, Bananaride, Golftag mit Pasta, Wakeboardtag, Flying Fox, Allgäuer Hüttenolympiade, Gokart, Rafting, Discgolf, Hochseilgarten, Schiffsschaukel, Europapark, Swingolf, Megaswing, Tanzen & Basketball, Kistenstapeln, Trampolinhalle, Snowboard, Volleyball im Schnee, Tennis & Squash sind die Stichworte auf der Eventliste. Bei den Anschaffungen ist Nachhaltigkeit wichtig. Es werden Gegenstände gekauft, die auch in Zukunft genutzt werden können. Dazu gehören Basketballständer, Slackline, Sportleibchen, Wassersportgeräte– und Spiele, Squashschläger, Standup Board, Kajak, Klettergurte und Schwimmwesten und ein Anhänger, um alles zum Einsatzort zu transportieren. Zum Erhalt der Förderung gehört auch die verpflichtende Teilnahme an Netzwerktreffen.

Dass bei ihnen auch bisher schon Einiges geht, zeigt der Bericht über die Verwendung von Geldern aus der Jugendstiftung. Krauses Vorgänger Michael Friedrich–Gaire hatte 2019 das Jugendforum begründet, 2020 wurde ein eigener Raum für die älteren Jugendlichen gesucht, welcher dann in Form eines umzubauenden Bauwagens gefunden wurde. Die Corona–Zeit stand der Verwirklichung im Weg, die beteiligten Jugendlichen wurden erwachsen und zogen weg, Friedrich–Gaire orientierte sich beruflich neu. Im Mai dieses Jahres übernahm Krause dann auch das Projekt Bauwagen. Neue engagierte Jugendliche und ein Wohnwagen zusätzlich zum Bauwagen sowie ein Restbetrag von 3000 Euro der Jugendstiftung standen zur Verfügung. In Eigenleistung und mit handwerklichem Können bauten sie den Wohnwagen zum sogenannten „Chill–Ort“ um, der Bauwagen wurde zum Lager für Sportgeräte umgewidmet. Beide Wagen erhielten nach Absprache mit der Gemeinde feste Standorte.

Die Gemeinderäte reagierten durchweg beeindruckt und begrüßen das Engagement der jungen Oberteuringer, die sich gerne weiter beteiligen möchten, vielleicht in Form eines Jugendrats. Von 31. Juli bis 17. Dezember veranstalten sie sonntags Sportevents. Ein sichtbares Zeichen setzen sie demnächst mit einem Graffiti an der Bushaltestelle in Oberteuringen. Der Erstanstrich ist schon gemacht.