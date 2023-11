Es ist ein kühler, feuchter Samstagmorgen. Von der Landstraße nach Blankenried zweigt der Waldweg ab, an dem nach etwa 400 Metern ein paar Fahrzeuge der Feuerwehr und des Forstamts Bodenseekreis zu sehen sind.

Dort ist nahe einer Lichtung ein grüner Pavillon aufgebaut, Kartenmaterial über die Entwicklung der Niederschlagsmengen, der Temperaturentwicklung und der Eignung von Waldbaumarten im Bodenseekreis der vergangenen 60 Jahre liegt bereit. Davor haben sich 17 Nachwuchskräfte der Oberteuringer Feuerwehr versammelt und brennen schon darauf, loszulegen.

Warum es Fichten schwer haben

Diplom-Forstingenieur und Waldpädagoge Markus Benner vom Forstamt Bodenseekreis erzählt den Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 6 und 17 Jahren der Jugendfeuerwehr Oberteuringen und ihren acht erwachsenen Begleitpersonen, was auf den Karten zu sehen ist und welche Bedeutung dies in Zukunft für die heimischen Wälder hat.

„Hier wächst Zukunft“ heißt die landesweite Kampagne, in der zum 50-jährigen Jubiläum der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg gemeinsam mit den örtlichen Forstbehörden nachhaltige Umweltschutzprojekte umgesetzt und klimastabile Baumarten in kommunalen Wäldern gepflanzt werden.

1 von 13

Die aufmerksamen Nachwuchsfeuerwehrleute erfahren, dass zwar gegenwärtig noch Fichten auf bestimmten Gebieten im Bodenseekreis wachsen können, dies aufgrund weiterhin steigender Temperaturen auch bei gleichbleibenden Niederschlagsmengen in den kommenden 50 bis 80 Jahren nicht mehr der Fall sein wird.

Am Beispiel einer Buche ist zu sehen, wie sich die direkte Sonneneinstrahlung in den Sommermonaten ausgewirkt hat, nachdem die sie umgebenden Fichten im Frühjahr umgestürzt sind. Die Rinde ist abgeblättert, weil das Wasser darunter geradezu gekocht habe, sagt Benner.

Einführung in die Spatenkunde

Die Fichten wiederum sind von Schädlingen befallen worden und umgestürzt, weil sie sich mit ihren flachen Wurzeln im ausgetrockneten Erdreich nicht mit Wasser versorgen konnten. Benner weist auch darauf hin, dass die Baumart Fichte eigentlich aus gebirgigem Klima stammt und nach dem Zweiten Weltkrieg zur raschen Aufforstung mit gutem Bauholz diente. Vor Ort sind die Auswirkungen des Klimawandels deutlich zu sehen.

Wir Förster denken in 100, 200 Jahren. Markus Benner

Bevor die Teilnehmer allerdings zur Tat schreiten dürfen, bekommen sie eine kleine Einführung in die Spatenkunde. Mitgebracht haben sie ganz unterschiedlich geeignetes Werkzeug, mehrheitlich Universalspaten, aber auch Kinderspaten („Sandkastenmäßig ist der sicher super, probiere ihn mal hier im Wald“, sagt Benner), sowie Hohlspaten, Handbagger und Wiedehopfhaue:„nicht gut, weil das Wurzelwerk nicht stabil eingepflanzt wird mit diesem Gerät, das für Akkordarbeit verwendet wurde“, erläutert Benner. Nachdem sie so gut theoretisch geschult sind, dürfen sie sich den Pflänzchen zuwenden, die in Bündeln eingeschlagen sind.

Diese Baumarten pflanzt die Jugendfeuerwehr

„Wir Förster denken in 100, 200 Jahren“, sagt Benner im Hinblick darauf, dass die Jungpflanzen erst viel später zu stattlichen Bäumen herangewachsen sein werden, als Menschen zu ihren Lebzeiten noch beobachten können. „Ich denke, hier wächst Zukunft und dazu gehört es, Bäume zu pflanzen“, sagt er an die jungen Baumpflanzer gerichtet, die Erwachsenen der Zukunft.

Er zeigt ihnen, wie groß und tief die Pflanzlöcher zu graben sind, wie sie die allesamt gesunden Bäumchen ‐ erkennbar am Geruch und am Feinwurzelwerk sowie an den Knospen ‐ eingraben, die lockere, krümelige Erde anfüllen, an den Stämmchen rütteln, um die Erde um die Wurzeln zu verteilen und schließlich sorgfältig festtreten dürfen.

Dann geht es in acht Zweierteams plus Betreuer los. 200 Bäume bekommen ihre endgültigen Standorte, vorwiegend Stieleichen, aber auch Roteichen, Schwarzerlen und Spitzahorne werden je nach Beschaffenheit des Untergrunds auf der Lichtung verteilt. Die Abstände dürfen geschätzt werden, etwa zwei Meter Abstand sollen die Bäume in einer Reihe voneinander haben, die Reihen sollen etwa drei Meter voneinander entfernt sein.

Eine Pflanzschnur wird nicht benötigt, Augenmaß reicht. Beim Aufforsten wird es den jungen Waldarbeitern warm. Sie stärken sich zwischendurch mit Butterbrezeln und Getränken, dann arbeiten sie weiter. Zum Schluss dürfen sie „ihre“ Bäume noch kennzeichnen, damit sie im Frühjahr zu Besuch kommen können und sehen, wie sie sich entwickelt haben und hoffentlich alle schon das Motto erfüllen: „Hier wächst die Zukunft“.