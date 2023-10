Oberteuringer Feuerwehrhaus soll ab 2024 umgebaut und erweitert werden

Der Gemeinderat von Oberteuringen hat ausführlich über Einsparungsmöglichkeiten beim Um- und Anbau des Feuerwehrgerätehauses beraten. Aus dem Jahr 2015 stammt der ursprüngliche Bedarfsplan für bauliche Maßnahmen, die das mittlerweile über 20 Jahre alte Gebäude an die veränderten Erfordernisse anpassen und für die Folgejahre auslegen soll.

Unter anderem ist der Platzbedarf für die Unterbringung von Fahrzeugen und Ausrüstung größer geworden, weitere Räumlichkeiten für die Mannschaft werden gebraucht, beispielsweise getrennte Umkleidemöglichkeiten für weibliche und männliche Feuerwehrleute. Nachdem das Großprojekt mehrfach verschoben worden ist, wurde 2021 die Planung aufgenommen, vor einem Jahr wurden die Pläne im Gemeinderat vorgestellt.

An der Nordseite soll die Fahrzeughalle vergrößert werden, wozu die bisherige Außenwand entfernt wird. Der Anbau soll ein Flachdach erhalten. Die Erneuerung der Tore im Bestand ist vorgesehen. An der Westseite wird ein Anbau mit Satteldach geplant, der Umkleideräume und Duschen sowie eine Atemschutzwerkstatt enthalten soll. In die Gesamtplanung wird auch der benachbarte Bauhof einbezogen. Synergien sollen beispielsweise mittels einer neuen Pelletheizung genutzt werden, die Waschplatte für Feuerwehrfahrzeuge wird auf dem Bauhofgelände geplant.

Vier Millionen Euro beträgt die Kostenschätzung Ende 2022, davor war man von 2,8 Millionen ausgegangen. Architekt Markus Fakler hat in der Gemeinderatssitzung im Oktober 2023 den aktuellen Planungsstand, die zugehörige Kostenberechnung sowie die ermittelten Einsparvorschläge erläutert. Zweieinhalb Stunden haben Architekt und Fachplaner aus den Bereichen Heizung, Lüftung, Wasser sowie Elektrik, Beleuchtung die Planänderungen vorgestellt und mit den Gemeinderäten diskutiert und danach die 22 Einsparvorschläge unter die Lupe genommen.

Der Umkleidebereich für Frauen wird größer als zunächst geplant. Momentan sind 45 Männer aktiv und sechs Frauen. Aus der Jugendfeuerwehr rücken bis in zehn Jahren weitere Feuerwehrleute nach, es wird dann mit 65 Männern und 15 Frauen gerechnet. Der Veranstaltungsraum im Obergeschoss erhält eine Terrasse und eine Fluchttreppe.

Bei den Einsparpotenzialen ging es um Einbruchschutz, ob alle alten Leuchtröhren gegen LED ausgetauscht werden sollen oder nur die kaputten, um die Notwendigkeit, alle Hallentore komplett zu erneuern, da sie nicht mehr zuverlässig schließen sowie um die Verkleidung der Fluchttreppe, wofür die Mehrheit sich aussprach. Die neue Terrasse bekommt Sonnenschirme statt einer Markise. Die Summe der einstimmig beschlossenen Einsparmaßnahmen beträgt laut Überschlagsrechnung von Bürgermeister Ralf Meßmer 75.900 Euro.

Anfang 2024 wird die Ausschreibung vorbereitet, Ende August soll der Baubeginn stattfinden. Der Terminplan sei jedoch nicht fix, sagte Fakler, da jederzeit der Betrieb der Feuerwehr gesichert werden müsse.