Oberteuringen erlässt Mustervereinbarung für Grünflächenpatenschaft

„Schöne Blühflächen, gepflegte Beete, Bäume und Rasenflächen etc. Diese Grünräume prägen das Ortsbild, verbessern das Kleinklima und dienen nicht zuletzt auch als Lebensraum für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten.“ So lautet die Formulierung in der Vorlage der jüngsten Gemeinderatssitzung zum Tagesordnungspunkt Gemeindeflächen-Patenschaft - Beschluss der Mustervereinbarung.

Hintergrund ist eine Anfrage aus der Bürgerschaft, ob es möglich sei, eine gemeindliche Grünfläche selbständig zu pflegen und zu bepflanzen. Die Gemeinde begrüßt diesen Vorschlag und sieht darin zudem eine Möglichkeit, den Bauhof zu entlasten, der auch für die Pflege der öffentlichen Grünflächen zuständig ist. „Meist ist der Aufwand für die Pflege einer einzelnen Fläche gering, aber wenn viele Bürgerinnen und Bürger mitmachen, ist das eine große Entlastung für unsere Gemeindemitarbeiterinnen und Gemeindemitarbeiter“, heißt es in der Vorlage. Die Vereinbarung sieht unterschiedliche bürgerschaftliche Engagements vor, die jeweils individuell ausgemacht werden. Eine Patenschaft kann sowohl Bepflanzung als auch Pflege einer öffentlichen Grünfläche betreffen. Ebenso sind Baumpatenschaften, Baum- sowie Geldspenden möglich. Bestandteil jeder Vereinbarung sind Pflegehinweise, die vom Bauhof aufgestellt werden. Eine Vereinbarung soll zunächst für drei Jahre geschlossen werden. Der Gemeinderatsbeschluss erfolgte einstimmig.