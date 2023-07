Die Gemeinde Oberteuringen erhöht die Kindergartengebühren schrittweise um insgesamt 8,4 Prozent. Diese Entscheidung fällte das Gremium nach einer emotionalen Diskussion bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung. Zudem werden die Eltern künftig auch für das Essen im Kindergarten und die Betreuung in der Schule tiefer in die Tasche greifen müssen.

Die Gemeinderäte trafen ihre Entscheidung im Spannungsfeld von Verständnis für die Familien und ihrer Verpflichtung gegenüber dem Haushalt der Gemeinde. Denn in Baden–Württemberg sollen 20 Prozent der Kindergartenkosten von den Eltern getragen werden. Allerdings werden es auch nach der vierten jährlichen Erhöhung in Folge in Oberteuringen „nur“ zwölf Prozent sein.

Schrittweise Erhöhung kostet 7.000 Euro

Zunächst hebt Oberteuringen zum 1. September die Gebühren um 4,25 Prozent an. Ab Januar folgt eine zweite Erhöhung — wieder um 4,25 Prozent. Damit erreicht die Gemeinde die von Vertretern des Städtetags, Gemeindetags und Kirchenleitungen geforderten 8,5 Prozent.

Dieses Vorgehen hatte der Kindergartenausschuss vorgeschlagen, um die Kostensteigerung für die Eltern ein wenig verträglicher zu machen. Die Entscheidung, die Gebühren schrittweise um insgesamt 8,5 Prozent zu erhöhen, kostet die Gemeinde 7.000 Euro. Sabine Müller (CDU) hatte vorgeschlagen, im Herbst ganz auf eine Erhöhung zu verzichten und sie erst im neuen Jahr komplett zu verlangen. Das hätte die Gemeindekasse mit 14.000 Euro belastet.

Betroffene Eltern zeigen Kante

David Funes vertrat, wie in den Vorjahren, den Standpunkt der SPD, dass die Betreuung in Kindergärten beitragsfrei werden solle. Schließlich handle es sich um die erste Bildungsstation.

Sabine Satlow–Heselhaus, Elternbeiratsvorsitzende des Rotachkindergartens, nutzte die Bürgerfragestunde stellvertretend für Rotachkindergarten und Kinderhaus am Teuringer, sowie „im Geiste auch für alle Eltern im katholischen St.-Martin–Kindergarten“, um den Standpunkt der Eltern zu vertreten. „Haben Sie sich überlegt, was 8,5 Prozent im Einzelnen bedeuten?“, fragte sie. Zahlreich betroffene Eltern im Publikum bekräftigten den Appell mit Applaus.

Petition mit mehr als 300 Unterschriften

Der Gemeinderatssitzung vorausgegangen war eine E–Mail, in der sich die Mitglieder des Elternbeirats beider kommunaler Einrichtungen, also dem Rotachkindergarten und dem Kinderhaus am Teuringer, an die Mitglieder des Gremiums gewandt hatten. Bereits am 11. Juli hatten sie eine Petition gestartet, die den Namen trägt „Stopp Erhöhung Kindergartengebühren.“

Anstelle der geplanten 8,5 Prozent fordern sie darin eine Begrenzung auf 4,25 Prozent. Zum Zeitpunkt der Entscheidung im Gemeinderat hatten sie dafür fast 300 Unterschriften gesammelt. „Wir können die Gemeinde verstehen“, erklärten sie im Vorfeld im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“: „Die Preissteigerungen betreffen uns alle und wir möchten, dass die Erzieherinnen anständig bezahlt werden. Aber 8,5 Prozent Erhöhung sind zu viel.“

Widerspruch zum familienfreundlichen Image

Es sei bereits die vierte Erhöhung in Folge, sagen die Elternvertreter. Aber bisher seien es jeweils zwei bis vier Prozentpunkte gewesen. Die Eltern fragen, wie andere Bundesländer und Kommunen das hinkriegen, in denen die Elternbeiträge nicht so hoch sind oder gar nicht erhoben werden. Und sie sehen, dass ihre eigenen Lohnsteigerungen in der Familie nicht ausreichen, um die 8,5 Prozent auszugleichen.

Oberteuringen präsentiere sich als Gemeinde für Familien. Das stehe im Widerspruch zu solchen Gebührenerhöhungen. Um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken und um die eigenen Rentenansprüche zu erarbeiten sowie Mieten, Hausbau und Lebensunterhalt zu finanzieren, müssten beide Elternteile erwerbstätig sein, schildern sie.

Weitere Kostensteigerungen für Familien mit Kinder

Zudem sei der Kindergartenbesuch für die Entwicklung der Kinder ab drei Jahren wichtig. Weil aber die Betreuungszeiten nur Teilzeittätigkeiten zuließen, habe man „wenn’s gut läuft, noch ein Taschengeld vom Gehalt. Da reicht nicht mal das Kindergeld für die Kindergartengebühren“, sagt eine der Betroffenen.

Zwei weitere Entscheidungen des Gemeinderats betreffen ebenfalls den Geldbeutel der Oberteuringer Familien. So steigen die Betreuungskosten in der Schule nach den Sommerferien von zehn auf elf Euro die Stunde an. Gleichzeitig wird sich auch das Essen im Kindergarten verteuern. Denn der Lieferant hebt seine Preise von 4,40 auf 4,65 Euro pro Portion an. Diese Erhöhung soll ab September an die Eltern weitergereicht werden.

In diesem Zusammenhang stellten die Elternvertreter die Frage, ob man dieses Geld nicht woanders in der Gemeinde einsparen könne.

So kalkuliert Oberteuringen die Kita–Gebühren

Die Elternbeiträge für die Regelbetreuung eines Kindes ab drei Jahren, das sind 30 Stunden pro Woche, steigt von 139 Euro im Monat in zwei Stufen um insgesamt 8,5 Prozent. Damit bezahlen die Eltern ab Januar 2024 einen Beitrag von 151 Euro. Bei Kindern unter drei Jahren erhöht sich der Beitrag von 278 auf 302 Euro.

Die Gemeinde Oberteuringen kalkuliert im Kindergartenjahr 2023/24 mit Ausgaben in Höhe von knapp 2,4 Millionen Euro. Allein die Personalkosten schlagen dabei mit 1,8 Millionen Euro zu Buche. Die Einnahmen ohne Elternbeiträge summieren sich auf 1,4 Millionen Euro. Die Nettokosten betragen etwa eine Million.

Nach der Entscheidung des Gemeinderats, die Erhöhung um 8,5 Prozent auf zwei Stufen zu verteilen, beträgt der Elternanteil nicht ganz 282.000 Euro und der von der Gemeinde zu tragende Abmangel 733.000 Euro.