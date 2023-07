Oberteuringen beantragt Fördergelder

Die Gemeinde Oberteuringen hat in der jüngsten Gemeinderatsitzung beschlossen, sich wieder auf ein Förderprogramm der städtebaulichen Erneuerung zu bewerben. Ziel ist die strukturelle, funktionale und städtebauliche Weiterentwicklung des Ortskerns. Das Gebiet wird als Ortsmitte II bezeichnet und überschneidet sich in großen Teilen mit einem früher abgerechneten Gebiet, wo noch nicht alle Sanierungsziele erreicht werden konnten, so Tobias Meinel vom Ingenieurbüro Reschl in der Präsentation.

Ein gebietsbezogenes integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (GISEK), erstellt unter Beteiligung der Bürger und das Gemeindeentwicklungskonzept Oberteuringen 2035 bilden die Voraussetzung für eine solche Förderung. 2021 wurde das Stuttgarter Büro Reschl laut Sitzungsvorlage mit der „Erstellung des GISEK, mit der Erstellung von den Grundsätzen für die Baulandpolitik 2.0 und mit der Erstellung der Prinzipien der Innenentwicklung“ beauftragt. Gemeindeverwaltung und Gemeinderat haben sich bei Ortsbegehungen, Sitzungen und in Klausurtagungen mit den Themen beschäftigt, die Ergebnisse einer Planungswerkstatt der Bürgerschaft werden berücksichtigt.

Im Mittelpunkt stehen Pflege und Weiterentwicklung des historischen Ortskerns am St. Martin–Platz. Die Sanierung des Franz–Roth–Platzes und die künftige Nutzung des Geländes der ehemaligen Teuringer–Tal–Schule sind ebenfalls herausragende Themen sowie der Gasthof Post. Der Sanierungsbedarf kommunaler und privater Gebäude, die Attraktivierung und Neuerschließung von Wegen, die Verkehrsberuhigung der Augustin–Bea–Straße und die Verbesserung der Rad– und Fußwege in der Eugen–Bolz– und Adenauerstraße werden explizit aufgeführt.

Auch die Raumsituation der Gemeindeverwaltung steht an. Zwar haben alle Ressorts genug Platz, aber nicht zentral. Finanzverwaltung und Steueramt sind in der „Mühle“ untergebracht, im Rathaus selbst herrscht keine Barrierefreiheit. Als langfristiges Ziel wird in der Präsentation die Erneuerung, respektive Erweiterung des Rathauses in der Ortsmitte „zur konsequenten Bündelung öffentlicher Nutzungen und Förderung der Barrierefreiheit“ genannt.

Eine wichtige Rolle hierbei sollen Grunderwerb und Modernisierung des seit Jahren leerstehenden Mesnerhauses spielen. Die Räumlichkeiten in der „Mühle“ stehen ebenfalls auf dem Prüfstand. Trotz der unterschiedlichen Nutzungen sei die Auslastung der Gebäudefläche gering.

Der Gemeinderatsbeschluss auf Förderung erfolgte einstimmig. 3,6 Millionen Euro sollen beantragt werden, dann könne man mit einer Zusage von 1,2 bis 1,3 Millionen Euro rechnen, sagte Meinel. Bürgermeister Ralf Meßmer betonte, dass es um viel Geld und um die Entwicklung der Gemeinde gehe. „60 Prozent Förderung ist ein Wort! Wir werden sehen, was schlussendlich umsetzbar ist. Das erste Projekt wäre der Franz–Roth–Platz. Es wäre gut, zügig starten zu können.“