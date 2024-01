Neujahrsempfang steht im Zeichen der Gemeinschaft

Zum dritten Neujahrsempfang hat Bürgermeister Ralf Meßmer seine Gemeinde Oberteuringen dieses Jahr eingeladen. Die noch junge Tradition füllte den Saal der Gaststätte „Die Post“ bis auf den letzten Platz.

In einem Umfeld von Krisen und weltweiten Sorgen ist das Dorf an der Rotach zwar kein Hort der Glückseligkeit, aber gut aufgestellt im Miteinander und in der Vernetzung seiner Bevölkerung. Dies zog sich doch wie ein roter Faden durch das Programm der zweistündigen festlichen Veranstaltung. Meßmer stellte fest, dass die politischen Vorgaben von Zaudern und Regelungswut geprägt seien, was sich negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung und die Lebensqualität in den Gemeinden auswirken könne. Auf dem Weg zu pragmatischen Lösungen würden viele Steine in den Weg gelegt, doch „auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen“, zitierte er Goethe.

Im Rückblick auf das vergangene Jahr warf Meßmer Schlaglichter auf Themen und Projekte, die das Gemeinwesen der Gemeinde bewegt haben. Dazu zählen die Einweihung der neuen Teuringer-Tal-Schule im Juni, die erfreuliche Personalsituation in den Kindergärten und die erfolgreichen Projekte der Jugendarbeit. Meßmer bedankte sich außerdem bei allen Ehrenamtlichen, die in ihrer Freizeit Jugendarbeit in den Vereinen leisten.

Mit der Schaffung und Einsetzung der Vereinsförderrichtlinien als gerechte Grundlage von Fördermaßnahmen durch die Gemeindekasse wurde ein lang gehegter Wunsch erfüllt. Zwei Vereine feierten Jubiläen. Der Sportverein Oberteuringen das 75-jährige und die Blutreitergruppe das 100-jährige Bestehen. Meßmer hob insbesondere die Erfolge des Kulturvereins „Mühle“, des sozialen Fahrdiensts „Busle“ und des neu aufgestellten Gewerbevereins „Teuringer Wirtschaft“ hervor.

Mit den Worten „mein Herz höher schlagen lässt die Gemeinwesenarbeit in Oberteuringen, bei der wir kreisweit und wahrscheinlich auch darüber hinaus einen Leuchtturm darstellen“ setzte Meßmer ein emotionales Statement für die professionellen und ehrenamtlichen Aktivitäten im Haus am Teuringer. „Jedes Jahr entstehen hier neue Projekte. Lassen Sei uns gemeinsam weiter daran arbeiten, unsere Gesellschaft besser zu machen.“

Es folgten statistische Daten zur Entwicklung der mittlerweile 5064 Seelen zählenden Gemeinde und die Gratulation Wilma Rehkuglers zur Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande.

Unter den Projekten, die die Gemeinde in 2024 fortsetzen und angehen möchte, stechen der Umbau des Feuerwehrhauses und der Anschluss an die Kläranlage Friedrichshafen hervor sowie städtebauliche Maßnahmen im Ortskern. Die Busverbindung nach Friedrichshafen soll durch zeitliche Ausweitung in den Abendstunden und eine neue Expresslinie verbessert werden.

Meßmer sprach von einer stabilen Haushaltslage der Gemeinde, mit kräftigen Zuwächsen auf der Einnahmenseite, jedoch stark angestiegenen Kosten. „Wir werden uns auch in Oberteuringen auf Dauer nicht mehr alles leisten können. Die richtige Balance zu finden wird künftig die Aufgabe des Gemeinderates und der Verwaltung sein. Meßmer ist zuversichtlich, dass mit der Bevölkerung gemeinsam konstruktive Lösungen gefunden werden: „Ich bin optimistisch und davon überzeugt, dass wir das hinbekommen.“

In ihrer Funktion als stellvertretende Bürgermeisterin und im Namen des Gemeinderats stellte Sabine Müller Heimatverbundenheit, Solidarität, Vernetzung, Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit als kostbares Gut in herausfordernden Zeiten in den Fokus ihrer Ansprache. „Die Verbundenheit zu unserem Ort gibt uns Kraft und Identität.“

Wie bei früheren Gelegenheiten kam Marieluise Sprenger auch beim Neujahrsempfang dem Wunsch aus dem Rathaus nach, ihre aufgeweckten Beobachtungen übers Jahr in oberschwäbischer Mundartlyrik zum Besten zu geben. Nachdem sie eine Tirade von Worten, die sich auf „kurios“ reimen, über das Publikum ergoss und schließlich genervt ihr Manuskript hinterherwarf, „dann bin ich’s los!“, gab sie doch noch drei Anekdoten zum Besten. Staubsauger spielten dabei gleich mehrfach eine Rolle.

Musikalisch untermalt wurde der Empfang von der Trachtenkapelle unter der Leitung von Fabian Zürn.