„Ich hab‘ mir damals einen Traum erfüllt!“ Gut 36 Jahre ist es her, dass Michael Leuthold das Bistro am Rathaus in Oberteuringen eröffnet hat. Und es müssen gute Jahre gewesen sein, wenn man ihm und seinem Bruder Berthold zuhört.

Schon mit 18 habe ihm eine eigene Kneipe vorgeschwebt, sagt Michael Leuthold und als fünf Jahre später in Oberteuringen am neu erbauten Rathaus ein fix und fertig ausgebautes kleines Lokal zu haben war, griff er zu.

Bekanntmachung der Eröffnung. (Foto: privat )

Am 13. März 1987 wurde „Oberteuringens neuer Treffpunkt: Das „Bistro-Café am Rathaus“ um 17 Uhr eröffnet. „Hierzu ergeht an die Bevölkerung der Gemeinde Oberteuringen und der ganzen Umgebung recht herzliche Einladung. Es wäre uns eine große Freude, wenn wir Sie als unseren Gast begrüßen dürften, und es wird unser Bestreben sein, sie aufs Trefflichste zu bewirten.“

Großes Einzugsgebiet

So steht es im Anzeigentext, der als Beilage im Amtsblatt verteilt wurde. Geöffnet war täglich von 11 bis 24 Uhr. „Wir haben den Laden aufgemacht und der Laden hat gebrummt!“ So fasst Michael Leuthold die Anfangszeit zusammen.

Sie hatten gleich ein großes Einzugsgebiet, die Gäste aus Friedrichshafen, Ailingen und aus ihrer Heimatstadt Tettnang strömten herbei. „Die Jungen haben damals förmlich darauf gewartet, dass wir aufmachten und wir waren selber jung und hatten keinen, der uns vorschrieb, was wir tun sollten!“

Lokal wird zur Sportsbar

Vom ersten Tag an arbeitete Michaels zwei Jahre jüngerer Bruder Berthold mit im Bistro, nach einem Jahr stieg er als Festangestellter ein und 2005 übernahm er als Pächter, Michael blieb Eigentümer und kümmerte sich weiterhin um den Wareneinkauf.

Berthold Leuthold im Jahr 1987. (Foto: privat )

35 Jahre lang betrieben die beiden das Bistro sieben Tage in der Woche, seit einem Jahr ist montags und dienstags Ruhetag. Im Lauf der Jahre ist das kleine Lokal zu einer Anlaufstelle für Leute geworden, die hier gemeinsam Sportsendungen verfolgen wollen.

Legendäre Jubiläumsfeier

Manche ehemals jungen Männer kommen mittlerweile als Väter mit ihren Kindern um Fußball zu gucken. Der vordere Raum hat etwa 40 Sitzplätze und neben dem Flachbildfernseher zwei Dart-Automaten. Das Hinterzimmer mit einem weiteren Flachbildfernseher sowie zwei Geldspielautomaten ist als Raucherzimmer ausgewiesen und bietet etwa 20 Gästen Platz. Ein Höhepunkt in der Geschichte des Bistros war die Feier zum 30-jährigen Jubiläum mit Partyzelt und DJ.

Michael Leuthold im Jahr 1987. (Foto: privat )

Weitere Events wie der Rathaussturm durch die Narren und das Dorffest „Teuringer Sonntag“ finden quasi vor der Haustür statt und werden gerne mitgefeiert. Ein alljährliches Highlight ist der 24. Dezember. „Am Heiligabend kommen alle, die nicht mehr hier wohnen. Von 11 bis 18 Uhr ist die Hütte voll“, sagt Berthold. Legendär und wirkungsvoll ist auch die Weihnachtsbowle „dann hängt schon mal einer seine Jacke an den Christbaum.“

Beliebt bei Vereinen

Unter dem Jahr zählen die Oberteuringer Vereine zu den Stammgästen. Die Sportler kommen nach dem Training, der Kirchenchor nach der Probe und der Gemeinderat nach der Sitzung. Die Leuthold-Brüder pflegen zu allen gute Kontakte und auch mit der Nachbarschaft kommen sie gut aus. „Das Komunikative am Job ist das Leben und die Theke ist das Herz vom Laden“, fasst Michael die Essenz in Worte. Auch neue Gäste aus dem Umland kommen immer wieder hinzu.

30 Jahre Jubiläums-Party. (Foto: privat )

Während Corona hatten sie sieben Monate komplett geschlossen, seither hat das Tagesgeschäft zugenommen. Vor allem Radausflügler schätzen die Einkehrmöglichkeit und die Tische im Außenbereich. Es gibt kleine Gerichte wie die Spezialseele mit Schinken, Salami, Peperoni, Zwiebel, Tomate, Gurke und Käse, „halbe und ganze, selbstverständlich überbacken“ und im Sommer Wurstsalat und Eis.

Von besonderen Begegnungen und kuriosen Gästen könnten sie stundenlang erzählen, „erlebt haben wir viel, es war nie langweilig, kein Tag war wie der andere“, sagt Berthold. „Eigentlich müsste man ein Buch schreiben“, sinniert Michael, „es gibt nichts, was du nicht mitkriegst“, deutet er seine Rolle als unfreiwilliger Geheimnisträger an. „Das Schlimmste in der letzten Zeit waren die Gerüchte, dass das Bistro schließt“, sind sich die beiden einig. „Denn daran ist nichts wahr.“

Weber übernimmt

Patrick Weber arbeitet seit acht Jahren aushilfsweise bei ihnen und übernimmt das Lokal zum 1. Januar 2024 als Pächter. „Es war für mich ein sehr emotionaler Moment, als sie mich gefragt haben. Es bedeutet mir viel, dass sie es mir zutrauen und mir ihr Herzstück anvertrauen.“ Berthold verändert sich beruflich und Michael wird Patrick Weber beim Wareneinkauf unterstützen.

Er sagt: „Wir sind froh, dass Patrick übernimmt. Die Gäste kennen ihn seit acht Jahren. Das garantiert Kontinuität.“ Weber ist gelernter Koch und hat vor, das Angebot an Speisen ein wenig zu erweitern. An Neujahr findet die Übergabe statt und ab 2. Januar öffnet Patrick Weber täglich außer dienstags ab 11 sein Lokal in der guten Tradition der Leuthold-Brüder der vergangenen 36 Jahre.