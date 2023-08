Kultur soll für alle Menschen zugänglich sein. Barrierefreiheit für schwerhörige Menschen herzustellen, gelingt mit Hilfe von technischen Möglichkeiten.

Der Kulturverein „Mühle“ in Oberteuringen verfügt seit Neuestem über eine mobile Hörhilfeanlage. Das System passt in einen handlichen Koffer, der zum Transport, zur Aufbewahrung und als Ladestation dient.

Von wem die Initiative ausging

Angestoßen wurde die Anschaffung durch den Oberteuringer Markus Bürzle. Er ist von Geburt an schwerhörig, selbst Träger eines Cochlea–Implantats und Vorsitzender der gleichnamigen Selbsthilfegruppe. 2014 erhielt er im Alter von fünfzig Jahren links ein Cochlea–Implantat, rechts trägt er ein Hörgerät.

Vor einiger Zeit hat er gegenüber der Oberteuringer Inklusionsbeauftragten Annika Taube erwähnt, dass er sehr gerne Kulturveranstaltungen in der „Mühle“ besuchen würde, aber dass es für Menschen mit seiner Behinderung unmöglich sei, einer Vernissage, Vorträgen, Kabarett und Sprechbeiträgen aller Art zu folgen.

Nebengeräusche machen Besuch unmöglich

Nebengeräusche wie Stimmengemurmel und Hintergrundgeräusche anderer Besucher machten es unmöglich, das Gesprochene zu verstehen. Aufgrund dieser Erfahrung habe er den Besuch solcher Veranstaltungen aufgegeben.

Annika Taube hat daraufhin recherchiert, wie eine solche Anlage finanziert werden kann und stieß auf die Möglichkeit der Mikroförderung Barrierefreiheit der Aktion Mensch, die Maßnahmen bis 5.000 Euro zu hundert Prozent ohne Eigenanteil für freie, gemeinnützige Organisationen finanziert. Sie sprach mit Irmi Dollansky und Barbara Kensy–Schneider vom Kulturverein darüber, „die beide sofort Feuer und Flamme waren“, sagt Taube.

Oberteuringer Hörakustiker kommt zum Einsatz

Dann galt es, in Zusammenarbeit mit einem Hörakustiker das für die „Mühle“ geeignete System zu suchen, die Anträge zu stellen und auf die Förderzusage zu warten, was sich insgesamt zwei bis drei Jahre hingezogen habe. Alexander Hog ist selbständiger Veranstaltungstechniker und Inhaber der Firma „Der gute Ton“. Er wohnt ebenfalls in Oberteuringen. Er kennt die Akustik der Räumlichkeiten in der Mühle und berät den Kulturverein in Sachen Tontechnik.

Zunächst war die Verlegung einer festen Induktionsschleife im Gespräch, dann erwies sich aber ein mobiles System, wie es auch bei Führungen in Museen verwendet wird, am praktischsten. Hog hat die Anlage besorgt und Anpassungen vorgenommen, die zur Verbindung mit der technischen Ausrüstung in der „Mühle“ notwendig waren.

Wie die mobile Hörhilfe funktioniert

Rudolf Schumacher ist seit 20 Jahren bei Veranstaltungen für die Technik in der „Mühle“ zuständig. Wenn er Support braucht, kann er Hog auch telefonisch erreichen. Die mobile Hörhilfe besteht aus einem Sender, an dem ein Aufsteckmikrofon befestigt oder das mit einem Headset verbunden wird.

Die mobile Hörhilfe passt in einen Koffer, der zugleich zur Aufbewahrung, zum Transport und als Ladestation dient. (Foto: Gudrun Schäfer-Burmeister )

Acht Empfänger sowie Kopfhörer für Menschen mit Hörproblemen oder Hörgeräten stehen zur Verfügung und vier Induktionsschlingen für Menschen mit Cochlea–Implantaten. Die Teleschlinge erzeugt durch Töne ein Magnetfeld, das im Implantat wieder in Töne umgewandelt wird, erläutert Hog.

Testlauf war erfolgreich

Jeder, der nicht gut höre, könne einfach einen Kopfhörer aufsetzen und hätte damit die Funktion von zwei Lautsprechern. Alternativ können Hörgeräte direkt gekoppelt werden. Der Sender kann auch über das Mischpult mit mehreren Sprechenden verbunden werden.

Im Juni ging der Testlauf bei einer Vernissage erfolgreich über die Bühne. „Es hat einwandfrei funktioniert“, sagt Bürzle, der gleich ausprobiert hat, wie weit er sich vom Sender entfernen konnte. „Es hat sogar draußen vor der Tür geklappt.“

Maximal etwa 50 Meter sei die Reichweite, sagt Hog. Es komme auf die Raumsituation an. Wer am „Kulturhören für Alle“ teilnehmen will und dazu die mobile Hörhilfe nutzen möchte, sollte sich vor der Veranstaltung per Mail unter [email protected] mit dem Mühlenteam in Verbindung setzen, dann wird das entsprechende Gerät reserviert.