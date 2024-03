Linie X14 bietet schnellere Busanbindung an Friedrichshafen

Bürgermeister Ralf Meßmer hat in der öffentlichen Gemeinderatssitzung in Oberteuringen bekanntgegeben, dass der Kreistag die Finanzierung der Expressbuslinien X14 und X12 beschlossen hat, die einen wesentlichen Bestandteil des neuen Stadtverkehrskonzepts ausmachen.

Die Express-Linie X14 fährt ab 29. April jeden Tag stündlich von Oberteuringen, Unterteuringen, Berg über Sportpark in die Innenstadt - freitags und samstags bis Mitternacht. So gibt es so künftig zwei Verbindungen pro Stunde zwischen Oberteuringen und Friedrichshafen. Gemeinsam mit der Linie 14 wird so das Angebot verdoppelt und am Abend weiter ausgedehnt. „Das hat sich Oberteuringen lange gewünscht“, sagte Meßmer. „In einer sehr guten Viertelstunde ist man mit dem Expressbus von Oberteuringen in Friedrichshafen.“ Er forderte dazu auf, die Informationen weiterzugeben und das Angebot rege zu nutzen. Die Fahrgäste werden gezählt, die Nutzung evaluiert.