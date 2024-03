Kreative Vielfalt beim Frühlings-Hobbymarkt

Zum bereits dritten Mal findet in Oberteuringen der Frühlings-Hobbymarkt statt. Am Sonntag, 17. März, stellen 30 Kunsthandwerker von 10 bis 17 Uhr im Gasthaus „Die Post“ ihr Können zur Schau und bieten ihre Kostbarkeiten zum Kauf an.

Die Palette handgefertigter Waren reicht laut Wolfram Baur, der den Frühlings-Hobbymarkt zusammen mit seiner Frau Nicole veranstaltet, von traditionellen Näharbeiten über moderne Makramee-Kreationen und filigrane Floristik bis hin zu liebevoll gefertigten Holzwaren.

Naschkatzen können sich auf köstliche Pralinen und exquisite Liköre freuen. Besondere Schmuckstücke, kunstvolle Specksteinarbeiten, ausdrucksstarke Bilder und handgemachte Karten dürften zu den bevorzugten Last-Minute-Geschenken für Ostern gehören.

Während der gesamten Veranstaltungsdauer gibt es Kaffee und Kuchen zu kaufen. Der Erlös aus dem Kuchenverkauf kommt den Radio 7 Drachenkindern zu Gute.

Infos