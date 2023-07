Transporter samt Anhänger werden gerade gepackt, am Samstag geht es wieder los — von der beschaulichen Rotach–Gemeinde am Bodensee in Richtung Dnepr und Kiew. In eine Gegend, wo ganze Straßenzüge zerstört sind. Zum neunten Mal organisiert der Oberteuringer Markus Nieding gerade einen Hilfstransport in die von Russland mit einem brutalen Angriffskrieg überzogene Ukraine.

Planenanhänger benötigt

15 Tonnen Hilfsgüter hat er dieses Mal an Bord seiner sechs bis acht Transporter, insgesamt hat Nieding mit seinen Helfern dann rund 90 bis 100 Tonnen bewegt. Benötigt werden aktuell noch weitere Planenanhänger und vor allem Geldspenden für die Transportkosten.

Seit 20 Jahren Ukraine–Kontakt

„Am Anfang habe ich das gemacht, um meinen Bekannten zu helfen“, sagt der 54–Jährige, „mittlerweile hat es eine andere Dimension erreicht.“ Es kann schon mal sein, dass jemand zwei Tonnen Babynahrung für ihn besorgt oder ein Krankenhaus mehrere Paletten medizinische Artikel zur Verfügung stellt.

Seit 2002 hat Nieding Kontakte in das Land, er war mit einer Ukrainerin verheiratet, auch seine aktuelle Lebensgefährtin Yuliia Mykhailenko ist Ukrainerin. Schon im März 2022 hat er den ersten Transport auf die Beine gestellt. „Ich kenne Land und Leute.“

Netzwerke aufgebaut

Er spricht ganz passabel russisch und ukrainisch, nicht fließend wie er sagt. Und er hat sich mittlerweile Netzwerke aufgebaut: Eines in Deutschland, das die Spenden beschafft, und eines in der Ukraine, über das die Sachen an die richtigen Stellen gebracht werden. Zu seinem wichtigsten Partner zählt der Bodolzer Ralf Eisenhut, der jetzt ebenfalls wieder mitfährt und damit selbst bereits den 10. Transport stemmt.

Problem Korruption

Dass die Hilfe auch ankommt, dafür sorgen Nieding und seine Kollegen persönlich. Das ist ihm wichtig, denn dass Korruption in der Ukraine ein Problem ist, ist ihm klar. „Wir verteilen die Sachen selbst, sonst wird zu viel Schmu gemacht.“ Die ersten beiden Transporte endeten noch an der Grenze von Moldau zur Ukraine, in der Gegend von Odessa. Hier übergab er die Hilfsgüter an Bekannte seiner Lebensgefährtin Yuliia. Einmal war die Übergabe an der rumänischen Grenze.

Feste Route

Mittlerweile fährt er mit seinem kleinen Konvoi direkt in das kriegsgebeutelte Land. Über eine feste Route durch Ungarn mitten rein in die Ukraine bis nach Kirowograd und zurück über Kiew und Lwiw. An fünf bis sechs verschiedenen Stationen werden die Spenden direkt abgegeben.

Ein früherer Mitarbeiter seines Handwerkbetriebs (Verfugen und Beschichten) lebt mittlerweile wieder dauerhaft in der Ukraine. Er hat in der Ukraine eine Hilfsorganisation für Kinder aufgebaut und ist wichtiger Ansprechpartner und Helfer bei der Verteilung der Hilfsgüter.

Nahrung und Kleidung

Im Wesentlichen gehen die Hilfsgüter an Kinder in verschiedenen Einrichtungen, an innerhalb der Ukraine Vertriebene, an Gemeinden und an Soldaten an der Front. Gebraucht werden immer verschiedenste Artikel für die Versorgung von Babys und Kindern: Hygieneartikel, Nahrungsmittel, Kleidung.

Auch für Erwachsene sammelt Nieding Nahrungsmittel und Kleidung, dazu verschiedenste Sachen vom Wasserkocher, über Fahrräder, Computer, Paraffin, Taschenlampen, Batterien, Rollstühle und Krücken bis zu Stromaggregaten. Auch Krankenhäuser und Altenheime werden von dem Hilfstransport angefahren.

Ganze Straßen verbrannt

Nieding selbst fährt auch dieses Mal wieder einen der sechs Transporter selbst. Raketenbeschüsse hat er bislang nicht direkt erlebt. Nur Rauchwolken in einiger Entfernung gesehen. Als aber im Mai dieses Jahres die westliche Ukraine beschossen wird und eine Rakete in Polen einschlägt, ist er auf der Rückfahrt mit dem Transport wenige Stunden von dem bombardierten Gebiet entfernt.

Die Zerstörungen durch den Krieg bekommt er natürlich mit: In manchen Gebieten „sind ganze Straßenzüge verbrannt“, sagt Nieding über Gebiete nördlich von Kiew, die am Anfang des Krieges besetzt waren. „Komplette Verwüstung“. In einigen Gebieten, sehe man aber auch, dass der Wiederaufbau voranschreitet: „jedes Mal ist wieder ein Haus repariert“.

1000 Euro pro Fahrzeug

Für den aktuellen Transport benötigt Nieding noch Geldspenden für Sprit und Verpflegung, er rechnet mit rund 1000 Euro pro Transporter für die Fahrt. Sechs bis acht der Fahrzeuge der Mercedes–Sprinter–Klasse sind dabei. 6000 Kilometer legt der Konvoi zurück, eine Woche sind die Männer unterwegs. Pro Gespann können rund 2,5 Tonnen Hilfsgüter transportiert werden.

Auch der ein oder andere Planenanhänger wird aktuell noch benötigt. Immer wieder versucht Nieding auch, Geflüchteten Arbeitsstellen und Wohnungen zu vermitteln. Teilweise nimmt er auch Menschen, die flüchten wollen oder müssen, aus der Ukraine auf dem Rückweg mit.