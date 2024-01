Komiker Thun gastiert in Oberteuringer Mühle

Helge Thun wird am Samstag, 27. Januar, um 20 Uhr bei der Jubiläumsveranstaltung der Mühle Oberteuringen den in Ausschnitten begonnenen Comedy- und Kabarettabend beenden, mit dem er beim Publikum den Wunsch nach mehr weckte. Karten gibt es im Rathaus und der Raiffeisenbank Oberteuringen sowie online unter www.muehle-ot.de. Reservierungen sind an der Abendkasse ab 18.45 Uhr unter Telefon 07546/29957 möglich.

Thun ist laut Vorschau Wortspieler und Trickser von Weltniveau, der Pointen-Poet und das Impro-Ass mit dem direkten Draht zu seinen Vorbildern, denn der Geist seiner Helden ist immer bei ihm. Dazu zählen Heinz Erhardt, Shakespeare und Houdini, Gernhardt, Goethe und sein Opa.