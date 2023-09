Werner Hepp lebt in Oberteuringen, wo er auch aufgewachsen ist. Seit zwei Jahren ist der frühere Polizeibeamte im Ruhestand, davor war er viele Jahre in Tübingen im Streifendienst und als Ausbilder tätig, später bis zu seiner Pensionierung in Friedrichshafen.

Wie lange er bereits Mitglied in der Interessengemeinschaft Oberstiegalpe (IGO) ist, kann der 64–Jährige spontan nicht sagen, jedenfalls schon seit seiner Ausbildung, aber seit 2007 ist er der erste Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins, der im Jahr 1950 zum Zweck der Sport– und Jugendförderung gegründet wurde und dazu den Berggasthof Oberstiegalpe betreibt.

Halbe Stunde ab Hochgratbahn

Knapp eineinhalb Stunden dauert die Autofahrt von seinem Wohnhaus im Oberteuringer Ortsteil Rammetshofen bis zur Talstation der Hochgratbahn hinter Steibis, von wo aus sich ein Fußmarsch von einer guten halben Stunde bis zum Berggasthof auf 1178 Metern Höhe anschließt. „Im Sommer und im Herbst kann man mit dem Auto bis zum Berggasthof fahren, aber nur, wenn man dort Übernachtungsgast ist“, sagt Hepp.

Seit 2007 lenkt der Oberteuringer Werner Hepp als Erster Vorsitzender die Geschicke der Interessengemeinschaft Oberstiegalpe (Foto: Gudrun Schäfer-Burmeister )

Die Zufahrt ist eine gebührenpflichtige Privatstraße, die nicht für jedes Fahrzeug geeignet ist. Sie führt durch Grundstücke der Weidegenossenschaften Maierhöfen und Lindau. Hier auf der Alp weiden über 200 „Schumpen“, wie die Jungrinder im Allgäu genannt werden und tragen ihren Teil zur Bergidylle bei.

Initiiert hat die Vereinsgründung 1950 der Tübinger Polizeiarzt Dr. Walter Vetter, um die Gesundheit der Polizeibeamten des Landes zu fördern und ihnen und ihren Familien preiswerte Urlaube zu ermöglichen.

Verein kauft Haus und Grund

Nach teilweise schwierigen Pachtverhältnissen konnte der Verein 1993 das Haus und das dazugehörige Grundstück vom Land Baden–Württemberg abkaufen und Eigentümer der Oberstiegalpe werden. Seitdem wurden viel Geld und Arbeit in Ausstattung und Renovierung gesteckt.

Die behördlichen Auflagen und die Kosten sind im Lauf der Jahre nicht weniger geworden. Der Verein schätzt sich glücklich, dass unter den Mitgliedern einige Handwerker sind, so dass vieles in Eigenregie gemacht werden kann.

„Seit über vierzig Jahren kann jeder bei uns Mitglied werden, wir haben derzeit etwa 250 Mitglieder, von denen Dreiviertel nicht bei der Polizei sind.“ Das Besondere an einer Mitgliedschaft in der IGO besteht darin, dass automatisch auch Lebenspartner und minderjährige Kinder in den Genuss preislicher Vorteile kommen.

Der Jahresmitgliedsbeitrag liegt bei 55 Euro, eine Übernachtung mit Halbpension gibt es ab 54 Euro, Mitglieder bekommen zehn Euro Ermäßigung. „Ab zwei Nächten hat man den Mitgliedsbeitrag wieder drin“, sagt Hepp.

Ganzjährig geöffnet

Bewirtet wird der Gasthof mit 51 Betten und über 100 Sitzplätzen seit 2020 von Dominik und Melanie Birk. Er ist, abgesehen von sechs Wochen im Winter, ganzjährig geöffnet. Über mangelnde Nachfrage könne er nicht klagen, sagt Hepp. Der Bergtourismus boomt auch hier.

„Unter den Gästen sind rund zehn Prozent Vereinsmitglieder. Darüber hinaus hauptsächlich Familien und Gruppen aus allen Sparten, die Geburtstage oder Hochzeiten feiern oder Betriebsausflüge machen.“ Der Vereinsvorsitzende empfiehlt eine frühzeitige Reservierung.

Jugendförderung

Der Wirtschaftsbetrieb dient dem Erhalt der Oberstiegalpe. Der Zweck jedoch ist die Sport– und Jugendförderung. Jedes Jahr im Sommer wird ein fünftägiges Kindercamp durchgeführt, Anfang August zum ersten Mal wieder seit der Corona–Pause.

Elf Kinder genossen das diesjährige Kindercamp der Interessengemeinschaft Oberstiegalpe im Allgäu (Foto: Mirjam Schneider, Verein )

In der Pressemitteilung des Vereins werden die Aktivitäten aufgezählt: „Ein buntes Programm sorgte für viel Abwechslung. So gab es unter anderem eine Wanderung, lustige Spiele und gemeinsames Kochen und Backen. Nicht fehlen durfte eine Fahrt mit der Hochgratbahn. Für Vergnügen sorgte auch das Kühe melken auf der Unterstiegalpe. Besondere Highlights, die allen in Erinnerung bleiben werden, waren die Hüttenolympiade unter dem Motto „Oberstieg goes Olympia“ und das Lagerfeuer mit Stockbrot vor der traumhaften Bergkulisse.“

Jüngere Mitglieder gesucht

Auch ein deutsch–französisches Jugendcamp habe Tradition. Für Wintercamps liege leider inzwischen zu wenig Schnee, bedauert Hepp. An Arbeiten steht vor dem Winter noch einiges auf der Oberstiegalpe an. Vier morsche Holzstrommasten sollen mithilfe des Technischen Hilfswerks Lindenberg ersetzt werden.

Der Fahrweg muss erneuert und ausgebessert werden und am Haus selber sind neue Fenster an der Gaststätte und an der Pächterwohnung nötig. Insgesamt ein Investitionsvolumen von 60.000 Euro.

Was sich der Vereinschef wünscht? „Ein paar mehr jüngere Mitglieder, gerne Leute, die auch tatkräftig mit anpacken!“ Einen Vorgeschmack auf saftige Wiesen, grüne Hügel und glückliche Rinder kann man ganz einfach über die Webcam bekommen, die auf der Homepage verlinkt ist: www.oberstiegalpe.de