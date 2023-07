In Tettnang soll Wärmenetz ausgebaut werden

Regionalwerk Bodensee (RW) und Engie Deutschland gründen eine Gesellschaft, um Tettnang mit Wärme zu versorgen. Dazu ist die Zustimmung der Gesellschafter erforderlich. Oberteuringen ist eine von sieben am RW beteiligten Kommunen. Claus Bulling, kaufmännischer Leiter im Regionalwerk, und Michael Schöberl, Technischer Leiter, stellten im Gemeinderat das Projekt vor.

Seit geraumer Zeit habe auch das Regionalwerk die Energiewende auf der Agenda, sagte Bulling. „Es ist klar, dass das nur mit Wärmenetzen zu machen ist.“ Dafür sei ein erfahrener Partner nötig, der über Kompetenz und Mitarbeiter verfüge. „Die Netzbetreiber müssen die Netze massiv ausbauen, dazu sind hohe finanzielle Mittel nötig. Engie ist der ideale Partner.“ Engie Deutschland gehört zu einem international tätigen börsennotierten Energieversorgungskonzern mit Stammsitz in Frankreich, der weltweit 24 Millionen Kunden hat. In die gemeinsame „Wärmeversorgungsgesellschaft Tettnang mbH“, die ein definiertes Gebiet im mittleren und südlichen Stadtteil von Tettnang abdecken soll, bringen RW zehn Prozent und Engie 90 Prozent des Kapitals in Höhe von fünf Millionen Euro für den ersten Bauabschnitt ein, der mit zehn Millionen Euro veranschlagt wird, fünfzig Prozent werden gefördert.

Der RW–Anteil über 500.000 Euro stammt aus liquiden Mitteln, die Gesellschafter müssen keine weiteren Einlagen leisten, werden aber im Rahmen ihrer Anteile an Gewinnen beteiligt. Geplant sei weiterhin, „Halb bis Dreiviertel Tettnang mit Wärme zu versorgen“, sagte Bulling. Mit einer Gesamtinvestition von 20 Millionen wird gerechnet, die Hälfte als Zuschuss. Zunächst sind Hackschnitzel von regionalen Anbietern zur Wärmegewinnung vorgesehen. Oberteuringens Bürgermeister Ralf Meßmer begrüßte das Projekt. „Erste Erfahrungen mit einem starken Partner im Bereich Fernwärme zu machen, ist irgendwann auch für Oberteuringen von Vorteil.“

Der Gemeinderat stimmte der Gesellschaftsgründung einstimmig zu. Einige Gemeinderäte nutzten die Gelegenheit, den Vertretern des RW mit auf den Weg zu geben, den Kundenservice nicht zu vernachlässigen. Die Defizite in diesem Bereich fielen auch auf die Gemeinde als Gesellschafter zurück. Das Kerngeschäft dürfe durch die neue Firma nicht vernachlässigt werden. Bulling verwies auf den überall herrschenden Fachkräftemangel und fügte an, RW habe sich bereits personell verstärkt, momentan habe RW 68 Mitarbeiter. „Wir sind daran, Personal aufzubauen.“ Schöberl schloss an, dass bis dato im Jahr 2023 bereits 1200 Neuanmeldungen von PV–Anlagen vorlägen, im Vorjahr seien es insgesamt nur 300 gewesen.