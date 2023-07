Aktuell geschlossen

In der Post gehen die Lichter aus: Gemeindezentrum wird wohl Event-Location

Oberteuringen / Lesedauer: 5 min

Der Gasthof Post in Oberteuringen hat aktuell geschlossen, nachdem die Pächterin gekündigt hat. (Foto: Alexander Tutschner )

Ein Traditionslokal in der Region macht zu. In der Post in Oberteuringen bleibt die Küche erstmal kalt. Wie die Pläne des Bürgermeisters für das Gemeindezentrum aussehen.

Veröffentlicht: 28.07.2023, 15:00 Von: Alexander Tutschner