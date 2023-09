Herbstprogramm in der Mühle Oberteuringen beginnt

Mit dem Ende der Ferien steigt das Mühlenteam laut Pressemitteilung wieder ins Kulturgeschäft ein. Am Samstag, 16. September, 20 Uhr steht in der Oberteuringer Mühle eine Musikparty Ü30 bis Ü50ein auf dem Programm. Alex Hog ist in der Mühle zu Hause. Er ist der Fachmann für alles was mit Tontechnik zu tun hat und auch als Bandleader kann er punkten. Mit seiner Band Jamtastic macht er Musik zum Mitsingen und Mittanzen, mit Songs von Country bis Rock, eben für „jeden ebbes“. Und auch diesmal wird er seine Fans begeistern, die sich in der Regel nur schwer mit einem Ende des Abends abfinden können, denn — wie der Titel schon sagt, „ die Party ist noch nicht zu Ende“

Karten im Vorverkauf gibt es an der Abendkasse ab 18.45 Uhr, Telefon 07546/29957, im Rathaus Oberteuringen, Telefon 07546/29922 oder bei der Raiffeisenbank Oberteuringen; Online Reservierungen gibt es unter www.muehle–ot.de