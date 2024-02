Heidi Hofmeister stellt in der Mühle aus

In der Oberteuringer „Galerie in der Mühle“ eröffnet Heidi Hofmeister am Sonntag, 25. Februar, ihre Bilderausstellung, die den Titel trägt, „Landschaftliche Andeutungen“. Die Natur ist ihre große Inspirationsquelle, heißt es in einer Pressemitteilung. Ihre Bilder entstanden über einen längeren Zeitraum. Die landschaftliche Realität stellte den Ausgangspunkt ihrer Werke dar und erst durch umfangreiche Übermalungen wurden die Formen auf das Wesentliche reduziert. Die Ausstellung wird um 14 Uhr mit einer Vernissage und einem anschließenden Mühlencafé eröffnet. Sie kann bis zum 14. April sonntags von 14 bis 18 Uhr und zu den Veranstaltungen besucht werden.