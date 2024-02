Der Winter nähert sich dem Ende und damit auch die Erkältungssaison. Grippe und RS-Virus haben die Hausarztpraxen mehr beschäftigt als Corona. Für Andreas Kirsner, Hausarzt in Oberteuringen und Inhaber einer ehemaligen Corona-Schwerpunktpraxis, macht es keinen Unterschied, mit welchem viralen Infekt ein Patient vorstellig wird. Er betont: Die Menschen müssten sich heute nicht mehr vor Corona fürchten. Die Politik habe die Bevölkerung gut in die Pandemie hinein-, aber schlecht herausgeführt.

„Es ist nicht mehr das große Virus, wovor wir uns alle fürchten müssen“, sagt Kirsner über Corona. Das liege an der Impfquote, der Immunität der Bevölkerung und der aktuell verbreiteten Omikron-Untervariante XBB 1.5. Dass sich eine neue gefährliche Mutation entwickelt, hält Kirsner für unwahrscheinlich. „Durch die Durchimpfung findet solch ein Virus gar nicht mehr den Wirt, um sich zu entwickeln, um zu mutieren.“ Für das Virus sei es, als ob es in einem Sumpf unterwegs wäre: „Da taucht man tief ein, da kann man auch nicht drüber wegrennen.“

Corona-positiv zur Arbeit

Rund 100 bis 150 Patientenkontakte haben Andreas Kirsner und seine Kollegen pro Tag, davon hatten zuletzt rund 25 bis 40 Atemwegsinfekte. Ob es sich dabei um Corona, RS-Virus oder Influenza handelt, werde in seiner Praxis nicht getestet, so Kirsner. „Für uns ist es völlig egal, wer mit was kommt.“ Denn alle drei seien virale Erreger und würden gleich behandelt werden. Bei einem Kopf-Hals-Infekt sei der Erreger so gut wie nie bakteriell, daher müsse auch kein Antibiotikum eingesetzt werden.

Bei der Länge der Krankschreibung gebe es ebenfalls keine Unterschiede - zumal sich rund 10 bis 15 Patienten mit Atemwegsinfekten telefonisch krankschreiben lassen. „Eine Krankschreibung gibt es nur dann, wenn eine Krankheitslast da ist.“ Ein viraler Infekt dauere im Schnitt drei Tage, so Kirsner. Quarantäneregeln sind mittlerweile Geschichte. „Heute ist es so, dass Sie sogar Corona-positiv wieder zum Arbeiten könnten, selbst im Großraumbüro mit FFP2-Maske.“

Heißt das, dass die Corona-Maßnahmen übertrieben waren? „Die ehemals aufgerichtete Corona-Maschinerie war absolut sinnvoll und wichtig“, sagt Kirsner und ergänzt: „Ich bin der Meinung: Wir haben das gut gemacht in Deutschland.“ Ein kleines Land mit hoher Bevölkerungsdichte sei in einer Pandemie besonders anfällig. „Aber jetzt wäre aus meiner persönlichen Sicht die Politik wieder gefordert, Entwarnung zu geben“, sagt Kirsner. „Wir brauchen das Schreckgespenst Corona nicht mehr.“

Long-Covid, Impfschaden oder Erschöpfung?

Angst vor Long-Covid müssen Patienten laut Kirsner nicht mehr haben. „Long-Covid, frisch geborenes Long-Covid aus der letzten Zeit, das gibt es gar nicht mehr“, berichtet der Hausarzt aus seinem Praxisalltag. „Die allermeisten haben Corona schon zum zweiten, zum dritten Mal. Daraus erwächst kein Long-Covid mehr“, sagt Kirsner, der selbst noch nie Corona hatte. Und wenn sich ein Patient etwa mit Müdigkeitserscheinungen bei Kirsner vorstellt, sei es für die Behandlung irrelevant, ob man die Symptome Long-Covid, Post-Vac, Müdigkeit oder Erschöpfungssyndrom nenne.

Das Prozedere laufe gleich ab: Blut abnehmen und beispielsweise überprüfen, ob eine Schilddrüsenunterfunktion, Diabetes oder ein Eisenmangel vorliegen - mögliche Ursachen für Müdigkeit. „Und wenn all das unauffällig ist, was in der Regel immer der Fall ist, dann gäbe es noch die Möglichkeit einer Reha.“

Verschwendung bei Impfung

Apropos Müdigkeit: „Ich sehe eine gewisse Impfmüdigkeit“, sagt Kirsner. Zu Pandemiezeiten impften er und sein Team teilweise bis zu 500 Menschen pro Tag. In der ganzen Erkältungssaison 2023/24 seien es weniger als 200 gewesen. Und lediglich rund 450 Grippeimpfungen. Die geringe Nachfrage nach Impfungen bedeutet, dass trotz vorausschauender Planung zuletzt rund die Hälfte der Corona-Impfdosen weggeworfen werden müssten, so Kirsner.

Der Grund: Ein Injektionsfläschchen enthalte sechs Impfdosen, es finden in der Praxis aber nur zwei bis drei Impfungen pro Woche statt - und ein Fläschchen müsse am selben Tag geleert werden.

Eine lehrreiche Zeit

Kirsner erinnert sich an den Anfang von Corona in Deutschland im Jahr 2020, als man noch wenig über das Virus wusste. Die Praxis habe keine Sprechstunde in Präsenz angeboten.

„Wir haben uns damals die Krankenkassenkärtchen in den Briefkasten einwerfen lassen und sie einzeln herausgeholt mit Mundschutz und noch draußen desinfiziert.“ Dann habe das Praxisteam sie noch einen Tag außerhalb der Praxis stehen lassen, weil man vermutete, auf kühlen Oberflächen sei das Virus nicht lange überlebensfähig.

Heute weiß man deutlich mehr über Corona, mittlerweile ist es nur ein Erreger von vielen, so Kirsner. Auf die intensive Pandemiezeit zurückblickend sagt er: „Ich habe mein Team noch mal ganz anders kennengelernt.“ Für den Hausarzt steht fest: „Es war eine lehrreiche Zeit.“