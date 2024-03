Freiwillige Feuerwehr Oberteuringen trifft sich zur Hauptversammlung

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Oberteuringen haben ihre Jahreshauptversammlung abgehalten. Eine besondere Nachricht konnte Kommandant Björn Hussal verkünden: Die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Oberteuringen wächst weiter, steht es in einer Pressemitteilung der Wehr.

Wie schon im vergangenen Jahr, konnten auch diesmal acht Feuerwehrangehörige in die Reihen der Teuringer Floriansjünger aufgenommen werden. Ein Großteil davon befindet sich derzeit in der Grundausbildung. Dass dieser positive Trend in der Mitgliederentwicklung die örtliche Feuerwehr aber auch zunehmend vor räumliche Herausforderungen stellt, wurde im Bericht des Kommandanten deutlich.

Eine Erweiterung des Feuerwehrhauses in der Teuringer Straße ist eine Empfehlung des Feuerwehrbedarfsplans aus dem Jahr 2020 und wurde seither intensiv in der Gemeindepolitik diskutiert. So bedankte sich Hussal in seiner Rede für die konstruktive Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung und dem Rat in der Planungsphase. Dabei mahnte er, den An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses nun zügig voranzutreiben.

In seinem Grußwort ging auch Bürgermeister Ralf Meßmer auf die geplante Baumaßnahme des Feuerwehrhauses ein. Er versprach hier raschen Vollzug. Die ersten Ausschreibungen werden bereits in den nächsten Wochen Thema im Gemeinderat sein, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Der voraussichtliche Baubeginn solle dann im Herbst dieses Jahres erfolgen.

Auch Kreisbrandmeister Alexander Amann, selbst aktiver Feuerwehrmann in Oberteuringen, fand lobende Worte für die Einsatzkräfte. Die Oberteuringer Bürgerinnen und Bürger könnten sich sicher fühlen, wenngleich die Tagesverfügbarkeit die Feuerwehr vor große Herausforderungen stellt. Dieses Problem könne gelöst werden, wenn sich auch in Zukunft neue Mitglieder für die Frewillige Feuerwehr finden lassen.

Als zweiter stellvertretender Kommandanten ist Amtsinhaber Tobias Riether wiedergewählt worden. Im Anschluss erfolgten die Ehrungen durch Klaus Dannecker, Vertreter des Kreisfeuerwehrverbandes. Anstehende Beförderungen wurden durch die Wehrführung und den Bürgermeister vorgenommen.

Im Einzelnen wurde geehrt oder befördert:

Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre Einsatzdienst: Alfred Fox, Christian Gührer.

Bronzenes Ehrenkreuz des Kreisfeuerwehrverbands Bodenseekreis für besonderes Engagement: Laura Amann, Maximilian Eppler. Oberlöschmeister: Andreas Buttlinger, Martin Hager. Löschmeister: Fabian Hager. Hauptfeuerwehrmann: Robert Ott. Feuerwehrmann und -frau: Christian Boger, Florian Fauser, Mathis Friedel und Katharina Klein

Neu in den Kreis der Freiwilligen Feuerwehr Oberteuringen aufgenommen wurden Stefan Buchta, Bastiano Cammarota, Ferdinand Herz, Lisa Klein, Martin Rueß, Peter Schraff, Sabrina Sick und Andreas Wielath.