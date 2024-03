Freie Wähler Oberteuringen nominieren für Gemeinderatswahl

Bei ihrer Nominierungsversammlung haben die Freien Wähler Oberteuringen am vergangenen Dienstag ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 9. Juli nominiert. Mit 18 Plätzen ist die Liste der Freien Wähler voll besetzt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Vorsitzende der Gemeinderatsfraktion, Johannes Keller, lobte die Bereitschaft der Bewerber, sich für ein kommunalpolitisches Amt zu bewerben und so ihr Interesse sich für das Wohl der Gemeinde einzusetzen. Die Vielfalt der Liste zeige sich an einer guten Mischung unterschiedlicher Altersklassen und vielfältigen beruflichen und ehrenamtlichen Ausrichtungen.

Neben der formalen Bestätigung der Bewerber wurde über die Reihenfolge der Liste abgestimmt und das weitere Vorgehen bis zur Kommunalwahl der Wählervereinigung besprochen. Vor allem der Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern und die Erarbeitung gemeinsamer Kernanliegen stehen auf dem Programm.