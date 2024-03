Franz-Roth-Platz wird neu gestaltet

Der Gemeinderat Oberteuringen hat den Planungsauftrag zur Sanierung und Umgestaltung des Franz-Roth-Platzes an das Ingenieurbüro Wasser-Müller in Biberach vergeben. Die Kosten für die Planung betragen 26.300 Euro. Im Herbst 2023 wurde die Aufnahme der Sanierung in die Städtebauförderung beantragt, die Vorplanung soll zeitnah erfolgen, da der Platz nach dem Schulneubau sehr in Mitleidenschaft gezogen ist. Die Förderzusage liegt noch nicht vor. Es wird mit einem Zuschuss in Höhe von 60 Prozent gedeckelter Summen gerechnet. Als Ziele werden genannt: Schaffung von mehr Parkplätzen, Verkehrssicherheit besonders in Bezug auf Bring- und Holverkehr Kindergarten und Schule, optische Aufwertung durch Begrünung, Überprüfung einer Buswendemöglichkeit sowie Sicherstellung der Feuerwehrzufahrt zu den Objekten.