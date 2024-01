Landwirte in Oberteuringen und Markdorf haben an diesem Freitag Mahnfeuer veranstaltet. „Wir wollen mit der Bevölkerung in einen Dialog eintreten und über unsere aktuellen Probleme informieren“, sagt Birgit Locher vom Ortsbauernverband Oberteuringen.

Schon den ganzen Nachmittag haben ihre Mitstreiter für diese Aktion Material angeliefert: Paletten, Christbäume und Baumschnitt.

Bei Einbruch der Dämmerung entzünden sie ihr Leuchtsignal gegen die Auflagen der Bundesregierung auf einem Feld direkt an der B33 an der Bitzenhofener-Kreuzung.

Gut 130 landwirtschaftliche Fahrzeuge und ihre Fahrer sind an diesem Abend dem Aufruf der Ortsbauernverbände Ailingen, Berg, Ettenkirch und Oberteuringen gefolgt und fast gleich so viele Bürgerinnen und Bürger.

Sie stehen Schulter an Schulter

Auch die Markdorfer Junglandwirte haben auf einer Wiese Reisig aufgetürmt und mehrere Feuertonnen entzündet. Schulter an Schulter haben sich Handwerker, Landwirte und Familien eingefunden.

Auf einer Strecke von knapp einem Kilometer Länge – zwischen Ortsausgang Markdorf in Richtung Wirrensegel – steht auf dem landwirtschaftlichen Weg ein Traktor neben dem anderen.

Gelbe Warnlichter und Plakate weisen auf die Probleme der Landwirte hin. Gegen 18.30 Uhr setzt sich der Tross zur Sternfahrt in Bewegung. An beiden Orten ist für Essen und Trinken gesorgt, denn Keltereien und Metzgereien und Bäckereien unterstützen den Protest.