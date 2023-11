Ein roter Kleinwagen ist verunglückt. Überall liegen Scherben. Im Innenraum sitzt ein Mensch fest und kann sich nicht befreien. Mit höchster Konzentration setze ich den mehr als 20 Kilogramm schweren hydraulischen Spreizer an, um die Tür zu öffnen. Durch meinen schnellen Atem beschlägt das Visier meines Helms. Ich sehe kaum mehr etwas, bin mir aber der Unterstützung meiner Kameraden sicher.

Wäre das ein Ernstfall, ginge es um Menschenleben. Zum Glück gibt es kein Unfallopfer an diesem „Tag der offenen Übung“. Die Feuerwehr Oberteuringen hat jüngst dazu all jene ins Teuringer Feuerwehrgerätehaus eingeladen, die sich für dieses Ehrenamt interessieren. Es ist der erste Abend dieser Art mit dem Ziel, neue Mitglieder zu gewinnen.

Ich bin einer von knapp zehn Interessenten. Innerhalb von etwas mehr als zwei Stunden bekommen wir bei drei unterschiedlichen Stationen praktische Einblicke in die Arbeit als Feuerwehrmann oder -frau. Ist das etwas für mich? Welche Fähigkeiten braucht es? Und ist jeder für dieses Ehrenamt geeignet?

Plötzlich knallt es

Als Kind habe ich Feuerwehrleute bewundert, habe aber nie bei der Jugendfeuerwehr mitgemacht. Jetzt kann ich hautnah herausfinden, wie es sich anfühlt, Brände zu löschen und Menschen aus Autos zu befreien. Ab in die Montur: Jeder bekommt eine Jacke, einen Helm und Handschuhe.

Als erstes proben wir den Einsatz bei einem Verkehrsunfall. Mit meinen Kameraden von der Oberteuringer Wehr bin ich gleich per du. Schnell geht es ans Eingemachte: Ich soll mit dem Spreizer die Autotür des Unfallwagens öffnen. Ich habe großen Respekt vor dem Spezialgerät, es hat eine enorme Kraft. Ich stecke es in den Zwischenraum zwischen Auto und Tür, drücke einen Knopf, der Spreizer geht immer weiter auf. Auf einmal knallt es. Die Tür löst sich vom Wagen. Ich habe es geschafft. Auftrag erledigt.

Von Maximilian Eppler, zuständig für die Pressearbeit, erfahre ich, dass die Feuerwehr Oberteuringen 46 aktive Mitglieder hat, darunter sechs Frauen. Die Jugendfeuerwehr bestehe fast zur Hälfte aus Mädchen, mehr als 20 Jugendliche sind beim „Tag der offenen Übung“ vor Ort. Im Idealfall sind sie auch mit 18 Jahren noch dabei. Trotz der vielen begeisterten Kinder und Jugendlichen gebe es Zukunftssorgen, so Eppler. Da die Kameraden teils außerhalb von Oberteuringen arbeiten, könne eine volle Mannschaftsstärke wegen langer Anfahrtswege nicht bei jedem Einsatz gewährleistet werden.

Teamfähigkeit ist ein Muss

Mein Interesse ist geweckt. Weiter geht’s mit einem Brand im Bauhof. Ich bin Teil des Schlauchtrupps und mit dafür zuständig, den Verkehr zu regeln. Mein Kamerad und ich stellen ein Warndreieck auf. Weil auf dem Vorplatz des Bauhofs zu dieser Stunde keine Autos unterwegs sind, ist unsere Arbeit erledigt. Wir stehen herum und warten auf weitere Anweisungen.

Vermutlich haben die anderen mehr Action beim Löschen des Brands. Da wäre ich auch gerne dabei. Allerdings verstehe ich, dass man bei der Feuerwehr teamfähig sein muss. Es gibt Gruppenführer und Truppführer, und als Neuling fängt man eben klein an. Ich frage, ob ich später Teil des Angriffstrupps sein darf, um den Brand zu löschen.

Es tut weh

Ich darf. Es macht Spaß, draußen mit dem Schlauch zu spritzen. Wohlgemerkt, in Wahrheit brennt es dort gar nicht. Was dann kommt, hätte ich nicht erwartet: Ich soll auf Knien den Schlauch durch den Bauhof tragen. Der Schlauch ist schwer - der Boden beinhart. Meine Knie schmerzen, ich habe keine Feuerwehrhose an. Dass ich wohl die falsche Technik anwende, erfahre ich erst später.

Meine Euphorie schwindet. Ich zweifle an meiner Eignung zum Feuerwehrmann. Pressesprecher Eppler beruhigt mich: „Feuerwehr ist für jedermann.“ Es gebe die unterschiedlichsten Funktionen. Wer eine Begeisterung für Technik wie beispielsweise Drohnen aufbringt, sei jedenfalls schon einmal richtig. Dennoch verstehe ich: Eine gewisse körperliche Fitness und Widerstandfähigkeit gehört dazu.

Unterschiedliche Vorlieben

Mein letzter Einsatz stimmt mich versöhnlich. In Teamarbeit bauen wir eine Konstruktion auf, um Wasser aus einem Gully hochzupumpen. Damit soll ein (wieder nicht existenter) Brand auf der Wiese gelöscht werden. Der Aufbau geht fix. Und da stehe ich schon zusammen mit zwei Kameraden. Zu dritt halten wir den Schlauch und spritzen mehrere Hundert Liter pro Minute auf einen Baum.

Die Kollegen erhöhen den Druck auf zehn Bar. Das ist eine enorme Kraft, aber wir halten den Schlauch sicher. Ein Erfolgserlebnis zum Schluss. Jetzt kommt der gemütliche Teil. Auch das gehört zur Feuerwehr: zusammen sitzen, Maultaschensuppe essen und etwas trinken. Nach den Übungen habe ich einen Riesen-Kohldampf. Den anderen geht es offensichtlich auch so.

Ereignisreiche Stunden liegen hinter mir: Ich habe ein Unfallauto mit einem Spreizer geöffnet, den Verkehr gesichert und viel gespritzt. Es hat Spaß gemacht, aber wenn ich ehrlich bin, kann ich mir nicht vorstellen, Feuerwehrmann zu werden. Ich habe schlicht andere Vorlieben als sportlich-körperlich an meine Grenzen zu gehen. Und ich ordne mich ungern in einer hierarchisch strukturierten Gruppe unter.

Ein erfolgreicher Tag für die Wehr

Anderen, die beim „Tag der offenen Übung“ dabei waren, ging es nicht so. Sie wollen bei weiteren Treffen der Teuringer Wehr dabei sein. Möglicherweise zahlt sich also diese neue Form der Mitgliedergewinnung für die Wehr aus.