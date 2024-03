FDP Markdorf und Oberteuringen nominieren Kandidaten

Der Ortsverband der FDP Markdorf hat gemeinsam mit dem Ortsverband der FDP Oberteuringen die Aufstellungsversammlung für verschiedene Wahlvorschläge durchgeführt. Wahlversammlungsleiter für die Wahlen war Stefan Zwick, Kreisvorsitzender der FDP Bodenseekreis.

Dabei sind Gemeinderatslisten für Oberteuringen, Markdorf, Bermatingen sowie erstmalig für das Deggenhausertal gewählt worden. Ebenso wurden Ortschaftsratslisten für Ahausen und ebenso erstmalig für Riedheim sowie die Kreisliste Bezirk II Bodenseekreis aufgestellt.

Nach Aussagen von Rolf Haas, Vorsitzender des Ortsverbandes Markdorf - Bermatingen - Deggenhausertal, sei es nicht einfach gewesen, die Listen mit guten Kandidaten zu füllen, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Viele scheuen sich am Ende doch auf die Liste zu gehen oder machen am Schluss noch einen Rückzieher. Die Gründe sind unterschiedlich und oft auch nachvollziehbar. Daher bin ich um so dankbar, dass wir nachfolgende Kandidaten gewinnen konnten. Wir haben aus allen gesellschaftlichen Schichten und Altersstrukturen bei unseren Kandidaten einen sehr guten Mix an Kandidaten“, sagte Haas. Allein in Markdorf und Riedheim seien sechs Kandidaten zwischen 21 und 29 Jahre alt.

Außerdem sei über alle Listen hinweg ein hoher Anteil an Frauen gewonnen worden, die sich als Kandidatinnen aufgestellt haben.

Der Ortsverband wird in den kommenden Wochen das Wahlprogramm in verschiedenen Arbeitsgruppen fertigstellen. Ebenso gibt es am Mitte April eine neue Webseite und umfassende Informationen für die Bürgerschaft.

Gemeinderat Markdorf: Kernstadt: Haas, Rolf (1); Zink, Thomas (2); Haas, Lena Vanessa (3); Zanker, Rainer (4); Schneider, Eva (5); Schür, Harald (6); Schminiski, Ralf Dieter (7); Bäder, Dietmar (8); Figel, Otto (9); Bäder, Dagmar (10); Korioth, Alfred Anton (11); Zolg, Wolfgang (12); Kratzmeier, Stephan (13); Bäumer, Michael (14); Schmid, Harald (15); Behrendt, Gerhard (16); Hermle, Berthold (17); Teilort Riedheim: Hartel, Benedikt Julian (17); Wietmann, Olaf (18); Hartel, Joachim (19); Dulewicz, Angelika Sylwia (20); Teilort Ittendorf: Chira, Gerda (21)

Ortschaftsrat Riedheim: Hartel, Benedikt Julian (1); Looser, Martin Johannes (2); Sauermann, Dominik (3); Hartel, Joachim (4); Wietmann, Olaf (5); Paul, Ingrid (6); Dulewicz, Angelika Sylwia (7); Schür, Julian (8)

Gemeinderat Bermatingen: Strobel, Christoph (1); Dück, Johanna (2); Heigle, Martin (3); Schmucker, Hans-Peter (4); Bellani, Bajram (5)

Ortschaftsrat Ahausen: Strobel, Christoph (1); Heigle, Martin (2)

Gemeinderat Deggenhausertal: Weber, Alexander (1); Hagen, Cornelia (2); Hagen, Tammo Peter (3)

Gemeinderat Oberteuringen: Reuter, Alexander (1); Merkel, Norbert Johannes (2); Mrosek, Roland (3); Winkler, Marco (4)

Kreistagsliste - Bezirk II Markdorf: Haas, Rolf (1); Zink, Thomas (2); Winkler, Marco (3); Haas, Lena Vanessa (4); Schneider, Eva (5); Hartel, Benedikt Julian (6); Schiminiski, Ralf Dieter (7); Weber, Alexander (8); Mrosek, Roland (9); Zwick, Stefan (10)