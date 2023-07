Dieseldiebstahl auf Baustelle

Unbekannte haben mutmaßlich über das vergangene Wochenende hinweg mehrere hundert Liter Kraftstoff von einer Baustelle in Unterteuringen gestohlen. Die Diebe öffneten gewaltsam die Tankdeckel an zwei Baustellenfahrzeugen und pumpten den Diesel ab. Neben dem Diebstahlschaden richteten die Täter auch mehrere hundert Euro Sachschaden an. Hinweise nimmt die Polizei Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541/7010 entgegen.