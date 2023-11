Alle Jahre wieder... kommt nicht nur das Christkind, sondern auch der Heilige Martin in die Gemeinden. In Oberteuringen in diesem Jahr in Gestalt der zehnjährigen Marisa Knisel. Sie wird am Freitag zum ersten Mal beim Martinsumzug mitreiten und übernimmt auch gleich die Hauptrolle. Marisa übernimmt die Aufgabe von Wolfgang Metzler, der als Heiliger Martin jahrelang die Kinder begeisterte ‐ selbst in der Coronazeit.

Marisa ist in den Kindergarten Sankt Martin in Oberteuringen gegangen und kennt sich aus mit den Martinsumzügen. „Da schließt sich der Kreis“, sagt Vater Markus Knisel.

Marisa sei hellauf begeistert gewesen, als sie gefragt wurde, ob sie Anfang November als Heiliger Martin auftreten möchte, so Markus Knisel ‐ mit allem, was zum Brauch dazu gehört: einen roten Mantel tragen, zusammen mit den Kindern und ihren Laternen durch die Straßen ziehen und den Mantel mit einem frierenden Bettler teilen. Den Bettler spielt Vincent Axmann.

Eine besondere Erinnerung

„Positiv-angespannt“ sei derzeit die Stimmung in der Familie Knisel, erzählt Vater Markus. Für seine Tochter heißt es in diesen Tagen: Probereiten, auch mit Mantel. Begleitet wird sie von ihrem Großvater Werner Knisel, der das Pferd beim Umzug führt. Die Zehnjährige ist laut dem Vater sehr reitbegeistert, ist Ministrantin und Teil der Blutreitergruppe Oberteuringen.

Marisa und ihr Großvater Werner Knisel, der sie beim Umzug begleitet. (Foto: Privat )

Das Pony, auf dem Marisa reiten wird, stellt Wolfgang Metzler zur Verfügung. Er spielte rund fünf Jahre lang die Rolle in Oberteuringen, im vergangenen Jahr übernahm seine Tochter die Rolle des Heiligen; eine Freundin von ihr führte das Pferd. Doch nun hat seine Tochter das Amt wieder abgegeben, und auch Metzler ist nicht mehr Heiliger Martin.

Nostalgisch sei er nicht, wie Metzler sagt. „Alles hat seine Zeit.“ Er erinnert sich, wie er im ersten Coronawinter mit der Martinskutsche durch Oberteuringen fuhr und die Straße von Kindern gesäumt war, wie es eben die damaligen Vorschriften zuließen, schon ein besonderes Erlebnis.„Das war fast das Schönste“, erzählt Metzler.

Metzler bleibt Nikolaus

Ganz raus aus den winterlichen Ereignissen in Oberteuringen ist Metzler nicht: Als Nikolaus bleibt er der Gemeinde erhalten. Und auch der kommt bekanntlich alle Jahre wieder.

Der Sankt-Martinsumzug in Oberteuringen beginnt am Freitag, 10. November, um 17.30 Uhr am Kindergarten Sankt Martin.