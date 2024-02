Nichts zu lachen hatten am Bromigen Freitag gleich zwei bekannte und honorige Personen in Oberteuringen. Während Rektorin Julie Adams „nur“ aus dem Haus geworfen wurde, ereilte den Schultes eine wundersame Verwandlung

Während die Rektorin der heimischen Tal-Schule, Julie Adam, von den Narren aus dem Haus geworfen und die geschundenen Schüler in die Ferien geschickt wurden, musste sich Bürgermeister Ralf Meßmer den Anklagen vom Zunftmeister der Narrenzunft Bitzenhofen, Stefan Amann, stellen und schließlich unter Wehklagen sein Amt, zumindest bis Aschermittwoch, den Teuringer Johle, den Narren aus Bitzenhofen sowie den Maskenträgern aus Hefigkofen abgeben.

1 von 7

Viele Schaulustige fanden sich am Freitag bereits gegen 10 Uhr vor der Tal-Schule ein, um das freudige Spektakel, der Schülerbefreiung, durch die zahlreichen Oberteuringer Narren, zu erleben. Nachdem die Teuringer Johle das wehrhafte Kollegium wortwörtlich an den Strick gebracht hatten, bewegte sich der närrische Zug lautstark und begleitet von den Klängen der Trachtenkapelle in Richtung Rathaus, wo sich Hoppelhase Ralf Meßmer mit lokalpolitischen Anekdoten durch die fröhliche Narrenschar konfrontiert sah.

Elfen, Magier und mehr

In der neu geschaffenen Zauberwelt des geschassten Schultes fanden sich Elfen, Magier, Schwarzkünstler und andere sonst ihm durchaus treue Illusionisten und Gesellen, die am Ende die Erkenntnis des Gemeindechefs mit einem breiten Grinsen vernahmen: „Simsalabim, das sieht gar ein Blinder, ich bin der Zauberhas aus dem Zylinder“.