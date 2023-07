Circus Alessio gastiert in Oberteuringen

Der Circus Alessio kommt von Samstag, 22., bis Sonntag, 30. Juli, zum ersten Mal nach Oberteuringen. Der in Dillingen beheimatete Zirkus bringt Artisten, Comedians und viele Tiere mit.

So sind Artisten vom ungarischen Staatscircus sowie Artisten aus Kuba mit ihren Darbietungen zu bewundern. Zudem reisen rund 65 Tiere mit dem Circus Alessio, darunter Pferde, Esel, Rinder, Kamele, Kängurus, Zebras, Lamas, Bison und Watusi Rinder durch Bayern und Baden–Württemberg. Das Zelt hat ein Fassungsvermögen für 900 Besucher. Die Vorstellungen finden am Samstag, 22. Juli, um 16 und 19 Uhr, Sonntag, 23. Juli, um 14 Uhr, Freitag, 28., und Samstag, 29. Juli, jeweils um 16 und 19 Uhr, und am Sonntag, 30. Juli, um 14 Uhr statt.