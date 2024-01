Chopin ist die Musik seines Lebens

- Oberteuringen, Warschau, Salzburg, Budapest, Lugano: Lebensstationen des Pianisten Leopold Strauss, heute Alexej Leo Strauss, der am Samstag, 13. Januar, für ein Kammerkonzert mit der Geigerin Dominika Falger in seinen Heimatort Oberteuringen zurückkehrt.

Heim in die Mühle, die ihm als Kind schon so viel bedeutet hat. Wie er im Telefongespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ aus Lugano erzählt, habe deren ehemaliger Besitzer Franz Roth seine Kindheit geprägt. Mit dessen Erlaubnis durfte er im Jahr ganz legal fünf Forellen angeln, worum ihn seine schwarz fischenden Schulkameraden glühend beneideten. Natürlich zieht es ihn auch zurück in das musikliebende Elternhaus, zu seinen Eltern, die ihm den Weg als Pianisten geebnet haben.

Schon als Sechsjähriger hatte er Klavierunterricht erhalten, doch die große Liebe war es da noch nicht. Der Wechsel von der Grundschule der kleinen Gemeinde aufs Graf-Zeppelin-Gymnasium fiel dem Buben sehr schwer. Doch dann sei Ulrike Blaimberger seine Musiklehrerin geworden und habe „sein Leben gerettet“, indem sie ihm die Welt der Musik eröffnete. Eine Mazurka von Chopin, die sie spielte, habe ihn so gepackt, dass er eine Schallplatte davon suchte und eine Aufnahme des Pianisten Adam Harasiewicz fand - das habe sein Leben verändert: „Chopin ist die Musik für mein Leben.“

Unter polnischen Gastarbeitern in Hefigkofen war auch ein Musiklehrer und der lud den Fünfzehnjährigen zu Konzerten in Polen ein. Da war für ihn klar, dass er dort studieren wollte. Jerzy Sulikowski und Kevin Kenner zählten zu seinen Lehrern, aber auch Harasievicz, bei dem er in Warschau und Salzburg studierte - mit ihm verbinde ihn bis heute eine Freundschaft, erst vor einer Woche habe er den 91-Jährigen in Salzburg besucht. Weitere Studienaufenthalte führten ihn nach Lugano und Budapest, Meisterkurse zu Piotr Paleczny und Karl-Heinz Kämmerling. Konzertreisen führten ihn seit Mitte der neunziger Jahre bis Argentinien, Israel und Finnland.

Auch wenn er seit rund zwanzig Jahren als Wahlschweizer in Lugano lebt, ist er noch immer regelmäßig mehrere Wochen im Jahr in Polen. Das Land hat nicht nur seine Pianistenkarriere geprägt - er stehe in der polnischen Pianistentradition - sondern auch sein religiöses Leben. Gedanken über den Sinn des Lebens haben ihn als jungen Mann zur Beschäftigung mit der polnisch-orthodoxen Kirche veranlasst. Dort habe er sich orthodox taufen lassen und den Taufnamen Nikolaj gewählt. So findet man ihn heute im Netz als „Nikolaj Leo Strauss“. Nur für die Ankündigung in Oberteuringen habe er nochmal den Namen Leopold angegeben, damit man wisse, wer da zum Konzert kommt. Lugano ist längst seine Heimat, dort habe er infolge der politischen Entwicklungen zur griechisch-orthodoxen Gemeinde gefunden.

Seine Violinpartnerin Dominika Falger, Professorin an der „Musik und Kunst Privatuniversität“ in Wien, ist erste Stimmführerin der zweiten Violinen im Orchester der Wiener Symphoniker. Über Neujahr hätten sie zusammen in Wien geprobt. Auf dem Programm mit dem Titel „Alpine Poesie in der Musik“ stehen Werke von Brahms, Mozart, Dvorzak, Wieniawski und natürlich Chopin.

Das Konzert findet am Samstag,13. Januar, in der Mühle Oberteuringen statt. Beginn ist um 20 Uhr.