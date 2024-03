CDU Oberteuringen schickt 18 Kandidaten ins Rennen

Die Mitglieder des Ortsverbands Oberteuringen haben am Dienstagabend im Hotel Am Obstgarten, unter Leitung des Ortsvorsitzenden Markus Schraff, einstimmig 18 Kandidaten für die am 9. Juni stattfindende Gemeinderatswahl nominiert. Alle Kandidaten, die alle beruflich, ehrenamtlich oder gemeinnützig in Oberteuringen tätig sind, eint das Ziel, Oberteuringen durch die Arbeit im Gemeinderat weiterzuentwickeln und nach den Vorstellungen aller Bürger zu gestalten.

Den langjährigen Gemeinderäten Sabine Müller und Maximilian Eppler ist es gelungen, eine illustre Runde zu akquirieren, in der es jeder einzelne vermag, die Interessen aller Bürger zu repräsentieren. Besonders erwähnenswert ist, dass neun der 18 Kandidaten bereits im Jahr 2019 kandidiert haben.

Folgende Kandidaten schickt die CDU Oberteuringen ins Rennen: 1. Sabine Müller, 53; 2. Maximilian Eppler, 28; 3. Alexander Amann, 40; 4. Christian Gührer, 40; 5. Patricia Baumgart, 53; 6. Sylvie Beck, 44; 7. Michael Bleher, 59; 8. Waltraud Fischer, 54; 9. Alfred Fox, 56; 10. Alexander Keller, 38; 11. Saskia Köstlinger, 42; 12. Petra Mecking, 50; 13. Sabine Mohr, 55; 14. Julia Paul, 33; 15. Melanie Riether, 39; 16. Kathrin Staiger, 33; 17. Friedrich Stapenhorst, 33; 18. Markus Zimmermann, 52.