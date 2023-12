Der Gemeinderat von Oberteuringen hat sich in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr mit der Flüchtlingssituation in der Gemeinde und im Landkreis beschäftigt. Hauptamtsleiter Rainer Groß gab einen Überblick über den Sachstand. Seit Februar/März 2022 sind 122 geflüchtete Personen gemeldet gewesen, von denen inzwischen viele zurückgekehrt oder woanders untergekommen sind.

Derzeit wohnen in Oberteuringen 43 Personen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft. Alle sind ausschließlich in Privatwohnungen untergekommen, sie belegen keine Gemeinde-Wohnungen. In der Anschlussunterbringung wohnen 55 nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zugewiesene Personen in Oberteuringen. Sie alle wohnen entweder in eigenen Mietverhältnissen oder in Wohnungen der Gemeinde.

Es handelt sich dabei ausschließlich um Familien mit kleinen Kindern. Groß resümierte: „Hier kam uns zugute, dass wir relativ frühzeitig unsere Hausaufgaben gemacht haben und entsprechend Wohnquartiere zur Verfügung stellen konnten. Darum haben wir das Glück, ausschließlich Familien in der Anschlussunterbringung zu haben.“

Die Gemeinde habe damit ihr Soll nahezu erfüllt, bis zum Jahresende müssten noch fünf Personen untergebracht werden, was problemlos möglich sei, „wir haben noch eine Wohnung zur Verfügung, sodass wir dieses Jahr unsere Quote erfüllen können.“ Einen Ausblick auf das nächste Jahr konnte Groß noch nicht geben: „Die Prognose 2024 kommt erst im Januar, da kann noch nicht allzu viel gesagt werden.“

AFD-Demo ist Thema

Bürgermeister Ralf Meßmer bezog Stellung zur AfD-Demonstration in Salem und zu Inhalten eines damit in Zusammenhang stehenden Flugblattes. Demonstrieren dürfe jeder, das sei gutes Recht. „Aber es schürt Ängste, wenn man vor dem Haus eines Menschen demonstriert, auftritt, der dort mit seiner Familie wohnt und helfen will.“ Es würden außerdem Behauptungen pauschal in den Raum gestellt, mit denen Hass und Angst verbreitet werden. „Ich finde das gehört sich nicht. Deswegen gehen wir hier in der Gemeinde den integrativen Weg, den demokratischen Weg.“

Der Gemeinderat beschloss eine Resolution zur Belastungssituation der Kreisgemeinden, in der sich die Kommunen den Forderungen der Bürgermeister im Bodenseekreis anschließen, um ihnen so mehr Gewicht zu verleihen.

Darin wird unter anderem auf einen 12-Punkte-Plan der kommunalen Landesverbände vom März 2023 verwiesen, der eine realitätsbezogene Flüchtlingspolitik fordert sowie auf einen Beschluss der EU-Innenminister im Juni 2023 hinsichtlich einer Verordnung über Asyl- und Migrationsmanagement mit dem Ziel einer gerechten Verteilung und mehr Solidarität.

Die Resolution enthält auch einen Vorschlag für ein Sofortprogramm des Gemeindetags von September 2023 für eine Begrenzungsstrategie, einschließlich Grenzkontrollen, Erweiterung der Liste sicherer Herkunftsländer und beschleunigter Asylverfahren. Die Notwendigkeit einer effizienteren Integration in den Arbeitsmarkt und der Anpassung von Sozialleistungsstandards wird betont. Die Verabschiedung des EU-Asyl- und Migrationspakets wird als entscheidend angesehen.

Belastungsgrenze erreicht

Der Gemeinderat bekräftige, dass bei der Unterbringung, Versorgung und Integration vor Ort die Belastungsgrenze erreicht sei und beauftragte die Verwaltung, im Austausch mit dem Landkreis, den Wahlkreisabgeordneten und den Medien auf die angespannte Situation und die daraus resultierenden Handlungsnotwendigkeiten hinzuweisen.

Gemeinderat Günther Schnappauf (SPD) enthielt sich der Stimme, weil er die Türkei nicht als sicheres Herkunftsland genannt haben wollte, betonte zugleich, ansonsten voll und ganz hinter der Resolution zu stehen. Bezüglich der Bekräftigung der Positionierung der Gemeinde zur politischen Haltung schlug er vor, Bernhard Straßers Vorbild in Salem zu folgen und seitens der Gemeinde pro Einwohner einen Euro an eine Entwicklungsgesellschaft zu spenden. Meßmer sagte zu, den Vorschlag zu prüfen.