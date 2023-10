Baugebiete in Hefigkofen und Bitzenhofen sind rechtskräftig

Beide Baugebiete ‐ Mohnweg in Hefigkofen und Rebhuhnweg in Bitzenhofen ‐ sind rechtskräftig. Die Häuser können weitergebaut werden. Das hat Bürgermeister Ralf Meßmer in der jüngsten Gemeinderatsitzung bekannt gegeben.

Im Juli hatte das Bundesverwaltungsgericht geurteilt, dass beschleunigte Bauverfahren nach Paragraf 13b Baugesetzbuch (BauGB) gegen Europarecht verstoßen. Demnach müssen nun alle noch nicht abgeschlossenen §13b-Bebauungspläne ins Regelverfahren überführt werden. Das heißt, es müssen eine Umweltprüfung, ein Umweltbericht und Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in die Natur und Landschaft durchgeführt werden und die Öffentlichkeit muss frühzeitig beteiligt werden.

Mittlerweile liegt eine Handlungsempfehlung des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen vor, das sich auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts stützt. Das Gericht stellt darin klar, dass § 215 BauGB auch für § 13b-Bebauungspläne anwendbar ist. Das bedeutet, Bestandspläne nach § 13b BauGB, die nicht innerhalb der Jahresfrist angegriffen worden sind, leiden nicht an einem beachtlichen Fehler und können daher Grundlage für Genehmigungsentscheidungen sein.