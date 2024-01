Bauern aus der Region Bodensee-Oberschwaben haben am Montag an der zentralen Protestaktion gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung in Berlin teilgenommen. Ein Bus mit insgesamt 75 Leuten startete in Tettnang mit Mitgliedern der Bauernverbände Tettnang, Allgäu-Oberschwaben und Biberach. Mit dabei war die Vorsitzende des Ortsbauernverbands Oberteuringen, Birgit Locher.

„Das war richtig groß“, sagt Birgit Locher über die zentrale Bauernkundgebung am Brandenburger Tor am Montag. Sie verweist auf die Sachätzung des Bauernverbands, der von mehr als 30.000 Demonstranten ausgeht. Auch tausende Traktoren seien vor Ort gewesen, aus Baden-Württemberg seien zwölf Busse nach Berlin gefahren.

„Als gut bis gemischt“ bezeichnet sie die Stimmung. Dass Bundesfinanzminister Christian Lindner keinen Applaus bekommen habe von Bauern, sondern eher Pfiffe, sei zu erwarten gewesen. „Seine Argumentation war für uns nicht zufriedenstellend“, sagt Locher diplomatisch. Schließlich habe er betont, dass er keine Zugeständnisse machen kann an die Landwirtschaft. Dennoch habe er versprochen, ihr künftig den Rücken zu stärken. „Das hätte er aber auch schon zwei Jahre lang machen können“, sagt Locher, davon habe man nichts gemerkt.

Landwirtschaft nicht gehört

Auch dass die Bundesregierung jetzt den Dialog suchen wolle mit der Landwirtschaft, sieht Locher erst mal skeptisch. Schließlich habe es im vergangenen Jahr die Zukunftskommission Landwirtschaft und weitere Plattformen gegeben. Diese seien aber ergebnislos geblieben, die Experten aus der Landwirtschaft seien nicht gehört worden.

Es war ein friedlicher Protest Birgit Locher

Sie begrüßt, dass das Thema steuerfreie Risikorücklagen angeschoben werden soll. Damit die Landwirte witterungs- oder marktbedingte Schwankungen etwas ausgleichen könnten. Am Thema Agrardieselvergütung ändere das aber nichts. „Momentan haben wir diese Baustelle.“ Werde das Problem nicht gelöst, „werden wir weiter kämpfen“, sagt Locher. Die Bauern würden sich nicht vertrösten lassen.

Friedlicher Protest

Schon Sonntagnacht hatten sich die Bauern aus der Region aufgemacht, morgens um 9 Uhr waren sie pünktlich in Berlin. Sie erreichten einen zentralen Punkt vor der Bühne, wie Locher erzählt. Am späten Nachmittag ging es dann wieder zurück. „Es war ein friedlicher Protest“, sagt sie, „natürlich lautstark, ganz klar“. Vor allem beim Auftritt von Christian Lindner.

Am Finanzminister kritisiert Locher auch, dass er erst im Verlauf der Veranstaltung dazu kam und sie nach seinem Auftritt schnell wieder verließ. „Ich finde das schade, weil es sich gehört, dass man die Argumente der Bauern auch hört“, sagt sie, „dass man den Bauern endlich zuhört“.