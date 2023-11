Oberteuringen

Autorin mit Downsyndrom liest in Oberteuringen aus ihrem Buch

Oberteuringen / Lesedauer: 1 min

Eine Lesung mit anschließendem Publikumsgespräch zum Thema „Leben, Lernen und Arbeiten im Wunsch nach Inklusion in der aktuellen gesellschaftlichen Situation“ mit Patricia Netti, Ines Boban und Andreas Hinz findet am Donnerstag, 9. November, um 19 Uhr im Kulturhaus „Mühle“, Eugen-Bolz-Straße 3, in Oberteuringen statt.

Veröffentlicht: 02.11.2023, 16:47 Von: sz