Ausstellung zum Wert der Familie im Familienbetrieb

Oberteuringen / Lesedauer: 1 min

„Landwirtschaft zwischen gestern und morgen“ ist der Titel einer Ausstellung von Annemarie Pfleghar in der Mühle in Oberteuringen, die mit einer Vernissage mit Mühlencafé am Sonntag, 24. September, um 14 Uhr eröffnet wird.

Veröffentlicht: 19.09.2023, 14:39 Von: sz