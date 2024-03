Anna Fox gewinnt Fünfkampf-Titel

Anna Fox vom SV Oberteuringen landete in der Hallensaison den nächsten Erfolg. Nach den errungenen württembergischen Einzeltiteln im Weitsprung und Hürdensprint ließ sie im Fünfkampf, der ebenfalls in Ulm ausgetragen wurde, nichts anbrennen.

Auch diesmal machte sie es äußerst spannend, wie Trainer Herbert Lechner berichtet. Im Weitsprung begann sie - wie bei den Einzelmeisterschaften - mit zwei Fehlversuchen. Der Dritte musste also unbedingt gelingen. Er gelang. Mit 4,95 Metern blieb Fox zwar etwas unter ihrer Rekordmarke, es war dennoch der zweitweiteste Satz der Konkurrenz.

Da sie als amtierende Hallenmeisterin über 60 Meter Hürden mit der schnellsten Zeit (9,36 Sekunden) glänzte, im Kugelstoßen mit 8,26 Metern eine neue Bestweite erzielte und im Hochsprung 1,48 Meter übersprang, lag sie vor den abschließenden 800 Meter-Lauf klar auf Titelkurs.

Allerdings gab es gerade in dieser Disziplin mit Lilly Streuber (VfL Waiblingen) eine ernstzunehmende Konkurrentin, denn die gehört auf dieser Strecke in Württemberg zu den stärksten ihrer Klasse. „Bleib so lange an ihr dran, wie du kannst“, gab Trainer Lechner vor. Und in der Tat gelang das Fox drei Runden lang ganz ausgezeichnet. Erst in der Schlussrunde musste sie etwas abreisen lassen, lag im Ziel aber nur zehn Sekunden hinter der Spezialistin und holte sich ganz souverän den Mehrkampftitel. Streuber sicherte sich dank ihre schnellsten Zeit (2:27 Minuten) Platz zwei.

Mit Anna ist es immer aufregend. Herbert Lechner

„Mit Anna ist es immer aufregend“, kommentierte der SVO-Coach. „Im Hochsprung hat Anna noch viel Platz nach oben. Beim Einspringen und bei Sprüngen über niedrige Höhen zeigt sie ein Potenzial, das sie bisher noch nicht im Wettkampf umsetzen konnte. Wir freuen uns schon gemeinsam auf die Stadionwettkämpfe“.

Die LG östlicher Bodenseekreis (LG öBK) war mit zwei in die U18 aufgerückten Mehrkampftalenten in Ulm vertreten: Emily Wunderlich und Quentin Roth. Vor allem Wunderlich startete furios und produzierte Bestleistungen am laufenden Band. Über 60 Meter Hürden sprintete sie in 9,19 Sekunden, im Hochsprung steigerte sie sich auf 1,64 Meter und war damit beste Hochspringerin unter den 29 Konkurrentinnen. Auch im Kugelstoßen lieferte sie mit 11,66 Metern eine neue Bestmarke ab und blieb im Weitsprung mit 5,16 Metern nur um einen Zentimeter unter ihrem Hausrekord. Logische Folge: Vor dem 800 Meter-Lauf lag sie klar auf Titelkurs. Dann aber stellten sich muskuläre Probleme ein und Wunderlich wurde in der sehr knappen Entscheidung auf Platz fünf durchgereicht.

Quentin Roth muss abbrechen

Roth hatte wegen gesundheitlicher Probleme einen Trainingsrückstand. „Es war bereits vorher klar, dass er den Siebenkampf nicht komplett bestreiten kann“, sagte Trainerin Gisela Hölzle. Trotzdem glänzte er mit drei neuen Bestleistungen: Im Weitsprung (5,94) verpasste er nur knapp die sechs Meter, über 60 Meter legte er ansprechende 7,47 Sekunden vor und mit der Fünf-Kilo-Kugel übertraf er mit 12,19 Meter auf Anhieb die Zwölf-Meter-Marke. Er absolvierte fünf Disziplinen, bis er abbrechen musste. Bis dahin hatte er schon 3206 Punkte gesammelt und lag auf Augenhöhe mit den Medaillengewinnern. „Emily und Quentin haben in Ulm Akzente gesetzt, schon im ersten U18-Jahr gehören beide zu den Besten ihrer Klasse in Württemberg. Die Stadionsaison kann beginnen“, fasste Hölzle zusammen.